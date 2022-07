KE przyjęła siódmy pakiet sankcji wobec Rosji

Komisja Europejska przyjęła projekt siódmego pakietu sankcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. Obejmuje on m.in. zakaz importu rosyjskiego złota. Projekt musi zostać jeszcze zaakceptowany przez Radę Europejską.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Komisja Europejska przyjęła już siódmy projekt sankcji wobec Rosji. Projekt zawiera zakaz importu rosyjskiego złota do UE oraz wprowadza nowe ograniczenia w imporcie towarów podwójnego zastosowania.

Do listy sankcyjnej UE dopisane zostaną kolejne osoby oraz podmioty powiązane z Kremlem, co wiąże się z zamrożeniem aktywów oraz zakazem wjazdu do Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zaproponowała też przedłużenie już obowiązujących sankcji o sześć miesięcy, do stycznia 2023 roku.

Projekt doprecyzowuje zakres już istniejących sankcji finansowych i gospodarczych, przez co unijni urzędnicy w rozmowie z agencją Reutera nazwali go „pakietem konserwacji i dostosowania”. KE doprecyzowała m.in. że sankcje nie dotyczą w żaden sposób handlu produktami rolnymi między Rosją a krajami trzecimi oraz dostosowała je do restrykcji wprowadzonych przez inne państwa, w szczególności grupę G7.

Ze względu na ograniczony zakres w porównaniu z poprzednimi rundami, pakiet nazywany jest także w Brukseli pakietem „szóstym i pół”.

Unijni ambasadorowie zajmą się pakietem w przyszłym tygodniu. Planuje się jego przyjęcie przed przerwą wakacyjną.

Przypomnijmy, że w środę Komisja Europejska wydała nowe wytyczne w sprawie blokady tranzytu do i z obwodu kaliningradzkiego, stwierdzając, że zakaz tranzytu nie dotyczy transportu kolejowego, o ile jego wielkość będzie mieściła się w średniej z ostatnich 3 lat. MSZ Litwy oświadczyło, że kraj podporządkuje się tym wytycznym. Premier Litwy zapowiedziała jednak, że do czasu opracowania nowych zasad kontroli zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej, tranzyt będzie odbywał się według zasad poprzednich, czyli z ograniczeniami.

Kresy.pl / pap.pl / reuters.com