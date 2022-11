Eksplozje w Kijowie. Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie [+VIDEO]

We wtorek po południu ogłoszono alarm przeciwlotniczy na terytorium całej Ukrainy. W mediach pojawiły się doniesienia o odgłosach wybuchów w Kijowie. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła kilka pocisków rakietowych nad Kijowem – podaje portal Ukraińska Prawda. Eksplozje było słychać także w obwodzie czernichwoskim. Pociski przelatywały także nad obwodami czerkaskim, połtawskim, winnickim oraz mikołajowskim.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że według wstępnych informacji w mieście trafiono dwa budynki mieszkalne. Uruchomiono system obrony przeciwlotniczej. „Atak na stolicę. W dzielnicy peczerskiej są trafienia, według wstępnych informacji, w dwa budynki mieszkalne” – przekazał.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pocisków lecących nad Kijowem.

„Masowy atak rakietowy! Pociski weszły w naszą przestrzeń powietrzną. Dziś Rosjanie będą próbowali powtórzyć 10 października. Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie, z wyjątkiem Krymu” – przekazał na Twitterze doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko.

Today Russians will try to repeat the 10th of October. Air raid alert all over Ukraine, except Crimea.

„Rosja reaguje na przemówienie Zełenskiego na G20 nowym atakiem rakietowym. Czy ktoś poważnie myśli, że Kreml naprawdę chce pokoju? Chce posłuszeństwa. Ale na koniec dnia terroryści zawsze przegrywają” — napisał w mediach społecznościowych szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.

Russia responds to @ZelenskyyUa’s powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022