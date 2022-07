Ukraina deklaruje, że może zrekompensować Europie niedobory przesyłu gazu przez Nord Stream 1

Nawet w sytuacji ograniczenia lub całkowitego wstrzymania przesyłu rosyjskiego gazu rurociągiem Nord Stream 1, Ukraina jest w stanie w pełni zrekompensować niedobory tego surowca i transportować go swoim systemem przesyłu do Europy Zachodniej – zapewnił we wtorek minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

Nawet w warunkach wojny, która została rozpętana przez Rosję bez prowokacji, Ukraina przestrzega własnych zobowiązań międzynarodowych, dotyczących transportu rosyjskiego gazu. Jednocześnie ukraiński GTS jest w stanie zapewnić tranzyt całego wolumenu gazu, który Rosja transportuje gazociągiem Nord Stream 1 – oświadczył Hałuszczenko, cytowany we wtorek przez agencję Ukrinform. Deklaracja padła w Brukseli podczas konferencji prasowej po nieformalnym spotkaniu ministrów energetyki krajów UE.

We wtorek po południu poinformowano, że w ramach Unii Europejskiej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie zmniejszenia zużycia gazu.

Jak informowaliśmy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rosyjski koncern Gazprom wstrzymał w środę pracę jeszcze jednej turbiny gazociągu Nord Stream 1. Będzie to skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do zachodniej Europy do 20 procent maksymalnej przepustowości rurociągu.

Sprawę ewentualnych niedoborów gazu skomentował polski rząd. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oświadczyła, że w Polsce ilość gazu jest i będzie wystarczająca. „Polska jest w lepszej sytuacji niż inni” – powiedziała. Wyraziła opinię, że zmniejszenie przesyłu przez Nord Stream 1 nie wpłynie znacząco na sytuację Polski.

ukrinform.ua / Kresy.pl