Ukraina chce produkować paliwo jądrowe na rynki UE

Ukraina chce produkować paliwo jądrowe, które zastąpi rosyjskie paliwo na rynku Unii Europejskiej – poinformował w piątek portal Ukrinform.

Minister energii Ukrainy Herman Hałuszczenko odwiedził przedsiębiorstwo, w którym będzie produkowano paliwo jądrowe dla krajowych bloków jądrowych, a później na eksport do innych krajów.

Jak zauważono, dziś w Europie jest 17 jednostek WWER-440, które jak dotąd nie mają alternatywy dla rosyjskiego paliwa. Z kolei Ukraina rozpoczęła już produkcję komponentów do jednostek paliwowych WWER-1000, a później rozpocznie produkcję paliwa do jednostek WWER-440. Projekt jest realizowany przez NNEGC Energoatom we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse.

„Niestety, wiele krajów europejskich pozostaje uzależnionych od rosyjskich technologii jądrowych. Jednocześnie Ukraina, rezygnując z rosyjskiego paliwa jądrowego, przestawiła swoje bloki jądrowe na paliwo jądrowe amerykańskiego producenta Westinghouse. Czechy, Słowacja, Finlandia i Bułgaria wyraziły również chęć dokonania takiej transformacji. W przyszłości Ukraina może stać się dostawcą paliwa jądrowego dla tych krajów” – powiedział Hałuszczenko.

Według ministra linia produkcyjna ukraińskiego przedsiębiorstwa będzie produkowała zestawy paliwowe do reaktorów jądrowych elektrowni. W 2023 r. planowane jest zakończenie licencjonowania i wejście do produkcji przemysłowej trzonków, a w 2024 r. – do produkcji przemysłowej głowic do kaset paliwowych. Komponenty te posłużą do produkcji paliwa jądrowego na potrzeby Energoatomu w Westinghouse w Västerås w Szwecji.

Petro Kotin, prezes NNEGC Energoatom, dodał, że zgodnie z planem stworzenia własnej linii do produkcji paliwa jądrowego, Energoatom planuje osiągnąć za trzy lata.

„Ukraina jest światowym liderem w dziedzinie energetyki jądrowej. A dziś nasi specjaliści nuklearni wraz z amerykańskimi partnerami pracują nad wyparciem Rosji ze światowego rynku technologii jądrowych” – podkreślił Hałuszczenko.

Zobacz też: Ukraina deklaruje, że może zrekompensować Europie niedobory przesyłu gazu przez Nord Stream 1

Kresy.pl/Ukrinform