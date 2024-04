Ubędzie prawie jedna piąta Polaków. GUS podał nowe dane

Liczba ludności w Polsce w 2060 r. wyniesie 30,9 mln – podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że ubędzie prawie jedna piąta Polaków.

W opublikowanym kilka dni temu raporcie analitycznym 2023 GUS podał, że liczba ludności w Polsce w 2060 r. wyniesie 30,9 mln. “Przewiduje się, że w 2060 r. liczba ludności kraju wyniesie 30,9 mln. Populacja zmniejszy się w większości regionów (najbardziej – w śląskim), z wyjątkiem warszawskiego stołecznego (w którym zakłada się wzrost liczby ludności)” – wskazano w raporcie.

Jak podkreślono, prognozy GUS wskazują na coroczne obniżanie się wartości przyrostu naturalnego w latach 2025-2060, a także jego ujemną wartość we wszystkich regionach w całym prognozowanym okresie. W dużych miastach przyrost naturalny obniży się do ok. minus 60 tys.

Prognozy sugerują, że największy ubytek ludności w liczbach bezwzględnych będzie miał miejsce w następujących województwach: śląskim (o ok. 1,0 mln do ok. 3,3 mln), łódzkim (o ok. 560 tys. do ok. 1,8 mln) i lubelskim (o ok. 505 tys. do ok. 1,5 mln).

Autorzy zakładają także wyraźny spadek liczby urodzeń do ok. 225 tys. w 2060 r. (tj. o blisko 25 proc. mniej niż 2025 r.). Wartość przyrostu naturalnego w 2060 r. szacuje się na ok. minus 260 tys. (wobec ok. minus 130 tys. w 2025 r.).

Dodatkowo, szacunki GUS wskazują, że w 2060 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym w Polsce wyniesie ok. 15,0 mln (wobec 21,7 mln w 2025 r.).

“Przyjmuje się, że do 2060 r. znacząco wzrośnie m.in. współczynnik starości demograficznej – z 20,9 proc. w 2025 r. (w 2022 r. według faktycznych danych – 19,5 proc.) do 32,6 proc. w 2060 r. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w 2060 r. w miastach dużych będzie kształtować się od ok. 29 proc. do 40 proc.” – czytamy.

Przypomnijmy, że na początku lutego Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o liczbie urodzeń w roku 2023. “Była to najniższa liczba odnotowana w całym okresie powojennym” – mówił szef GUS podczas konferencji prasowej.

W 2023 roku liczba urodzeń w Polsce wyniosła 272 tys., czyli 33 tys. (11 proc.) mniej niż rok wcześniej, kiedy urodziło się 305 tys. dzieci. W 2021 roku w Polsce urodziło się 331 tys. dzieci, w 2020 roku 355 tys., a w 2019 roku 375 tys.

Spośród około 272,7 tysięcy dzieci, które urodziły się w Polsce w 2023 r., obywatelstwo polskie miało 257,3 tysiąca. Zdecydowana większość pozostałych – 12,8 tys. – to mali Ukraińcy. Liczba urodzonych dzieci z obywatelstwem innym niż polskie była najwyższa od lat.

wnp.pl / bankier.pl / Kresy.pl