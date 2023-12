Tusk i Hołownia nie chcieli krzyży w miejscach publicznych. Dziś krytykują Brauna

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a także premier Donald Tusk, ostro krytykują posła Grzegorza Brauna za zgaszenie świec chanukowych. Internauci przypomnieli ich wypowiedzi dotyczące krzyży w miejscach publicznych, a w przypadku Hołowni – także jeden z postulatów jego ugrupowania.

Przypomnijmy, że we wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. “Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP!” – oświadczył Braun. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad, ostro skrytykował i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że śledztwo przeciw posłowi zostało wszczęte z urzędu. Zachowanie posła nowy premier Donald Tusk określił mianem „hańbiące”, a politycy jego koalicji rządzącej żądają surowego ukarania Brauna za obrazę uczuć religijnych Żydów.

W tym kontekście należy przypomnieć wcześniejsze wypowiedzi Donalda Tuska i Szymona Hołowni w tym temacie.

W przypadku obecnego Marszałka Sejmu przypomniano, jak marcu 2021 roku skomentował wyrok sądu w Płocku w sprawie trzech osób, które rozklejały grafikę ze sprofanowanym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z aureolą w tęczowych barwach ruchu LGBT. Sąd je uniewinnił, co Hołownia odebrał wyraźnie pozytywnie. Podkreślił też, że jego ugrupowanie, Polska 2050, opowiada się „za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia”. Internauci przypomnieli ten wpis, zestawiając go z wpisem z wtorku, kiedy skrytykował posła Konfederacji.

Wcześniej, w styczniu 2020 roku, w wywiadzie dla Onet Radio oświadczył, że jeśli zostanie prezydentem Polski, to nakaże usunięcie krzyży z publicznie dostępnych części Pałacu Prezydenckiego. Prowadzący rozmowę red. Bartosz Węglarczyk dopytywał, czy w takim razie zdaniem Hołowni krzyże powinny wisieć w szkołach. „Jeżeli jeden rodzic w tej szkole czuje się źle z powodu tego, że krzyż wisi…” – zaczął dziennikarz, a Hołownia dopowiedział: „…to większość powinna to uszanować”. Tłumaczył to „głębokim rozumieniem demokracji i wspólnoty”, a z jego słów wynika, że jego zdaniem w takiej sytuacji powinno się ustąpić osobie, która nie życzy sobie obecności krzyża i go zdjąć. Argumentował, że byłby to „większy akt wiary”.

– Jeżeli mamy różne zdania, to nawzajem uznajemy to, że te różne zdania mamy. I nawet jeżeli mi to nie przeszkadza, a komuś przeszkadza, to czasem powinienem ustąpić. I to będzie większy akt wiary i większy akt mojego humanizmu i chrześcijaństwa niż to, jeżeli będę w jakiś sposób sprawiał mu ból, przykrość lub cokolwiek jeszcze innego – oświadczył Hołownia.

W sieci przypomniano też nagranie sprzed jakiegoś czasu, na którym szef KO, Donald Tusk, odpowiada na pytanie jednego z internautów, czy w szkołach powinny wisieć krzyże.

– Uważam, że nie – odpowiedział Tusk. – Bardzo bym chciał, żeby tym miejscem, w którym wierzący mogą się spokojnie spotkać, pomodlić, były kościoły, a nie urzędy publiczne czy szkoły. Szkoła powinna uczyć nas wszystkich wzajemnego szacunku, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący – kontynuował.

– Dlatego generalnie miejsca publiczne, czy to Sejm, czy to szkoła, powinny być wolne od symboliki religijnej. (…) Szansą dla polskiego Kościoła, tym czego pragną ludzie wierzący, jest autentyzm, autentyczne uczucie, a nie [tak w oryg. – red.]… Wiara, wierność przykazaniom, moralność… To jest ta przestrzeń, gdzie obecny jest krzyż, a nie szkoły, urzędy czy parlament – oświadczył polityk.

Obrońca wolności i symboli religijnych.

Donald Tusk o krzyżach w szkole.pic.twitter.com/KOdfoFrhNH — Jowita💯❤🇵🇱#PrzyszłośćToPolska (@Jowita_W) December 12, 2023

Dodajmy, że w 2011 roku, gdy Tusk był premierem rządu PO-PSL, posłowie Ruchu Palikota złożyli do Marszałka Sejmu wniosek o usunięcie krzyża, zawieszonego w 1997 roku na Sali Posiedzeń. Postulat ten od ponad 20 lat popierają też politycy SLD, a później Lewicy. Dodajmy, że krzyż znajduje się również w Sali Posiedzeń Senatu, a także w innych miejscach na terenie Sejmu.

konkret24.tvn24.pl / X / Kresy.pl