TSUE zmniejszył kary dla Polski do 500 tysięcy euro dziennie

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obniżył o połowę dzienną grzywnę nałożoną na Polskę w sporze dotyczącym reformy sądownictwa – czytamy w oświadczeniu.

Jak poinformowała służba prasowa TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obniżył o połowę dzienną grzywnę nałożoną na Polskę w sporze dotyczącym reformy sądownictwa do 500 000 euro dziennie.

poinformował w piątek, że Warszawa „w dużym stopniu” wdrożyła wymagane reformy.

„Wiceprezes (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) uznał, że środki wprowadzone przez Polskę… mogą w dużej mierze zapewnić wykonanie środków tymczasowych wskazanych w decyzji z dnia 14 lipca 2021 roku” – napisał sąd w oświadczeniu.

Wiceprezes przypomniał najpierw, że środek tymczasowy może zostać na wniosek strony w każdej chwili zmieniony lub uchylony ze względu na zmianę okoliczności podważającą ocenę sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych. Zmiana lub uchylenie takiego środka nie działa jednak wstecz.

Następnie, zbadawszy, czy Polska wykazała zmianę okoliczności oznaczającą, że okresowa kara pieniężna nie jest już uzasadniona, wiceprezes doszedł do wniosku, że środki przyjęte przez Polskę nie są wystarczające do zapewnienia wykonania wszystkich środków tymczasowych wskazanych w postanowieniu z dnia 14 lipca 2021 r.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejnej sprawy przeciw Polsce i Bułgarii. Chodzi o dyrektywę w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS).

Komisja poinformowała we wtorek, że chodzi o brak transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS). EETS to system pobierania opłat. Użytkownicy dróg w UE mogą w jego ramach uiszczać opłaty na podstawie jednej umowy abonamentowej z dostawcą usług i za pomocą jednego urządzenia pokładowego. „Brak transpozycji przepisów dotyczących usługi opłaty elektronicznej stanowi zatem przeszkodę dla interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych państw członkowskich oraz dla transgranicznego egzekwowania obowiązku uiszczania opłat drogowych w UE” – podano we wtorkowym komunikacie KE.