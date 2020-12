Trump seryjnie podpisuje ułaskawienia w tym dla byłych współpracowników

W ostatnich dniach swoich rządów Donald Trump ułaskawił kilkadziesiąt osób. W środę podpisał prośby 26.

Jak podała telewizja Al Jazeera wśród ułaskawionych w środę byli Paul Manafort, Roger Stone i Charles Kushner, To prominentni skazańcy powiązani z samym prezydentem. Portal npr.org nazywa ułaskawionych wczoraj „bogatymi i dobrze ustosunkowanymi”.

Wśród 26 ułaskawionych przez Trumpa osób znalazł się Paul Manafort. Został on skazany na ponad siedem lat pozbawienia wolności za oszustwa finansowe, kłamanie przed śledczymi oraz kontakty z Rosjanami stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Manafort przez trzy miesiące był szefem komitetu wyborczego Trumpa. „W wyniku rażącej przesady prokuratury pan Manafort przez lata był niesprawiedliwie traktowany i jest jedną z najbardziej jaskrawych ofiar tego, co okazało się być może największym polowaniem na czarownice w historii Ameryki” – tak ułaskawienie uzasadniła służba prasowa Białego Domu. Manafort podziękował już prezydentowi wpisem na Twitterze.

Mr. President, my family & I humbly thank you for the Presidential Pardon you bestowed on me. Words cannot fully convey how grateful we are.

— Paul Manafort (@PaulManafort) December 24, 2020