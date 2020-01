Trump: Niemcy, Francja i NATO powinny przekazywać więcej pieniędzy Ukrainie

Prezydent USA pyta, dlaczego Niemcy czy Francja nie przeznaczają na pomoc Ukrainie odpowiednich sum. Jego zdaniem, NATO też powinno dawać Ukraińcom więcej.

W czwartek media na Ukrainie przypominają o wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który wezwał kanclerz Niemiec Angelę Merkel i prezydenta Francji Emmanuela Macron do przeznaczania więcej pieniędzy na Ukrainę.

– Dlaczego innego kraje, Niemcy, Francja czy inni, dlaczego oni nie dają tyle pieniędzy ile my dajemy? Zadaję to pytanie od dłuższego czasu nie tylko odnośnie Ukrainy, [ale też – red.] o wiele innych miejsc – powiedział Trump przed uroczystościami noworocznymi 31 grudnia ub. roku w Palm Beach na Florydzie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

– Musimy się dowiedzieć, dlaczego jest tak, że Stany Zjednoczone zawsze dają pieniądze innym krajom. A Niemcy, Francja i cała Europa nie robią wiele. Faktycznie, nie robią nic, w porównaniu z tym [co my robimy – red.]. Dlaczego są to zawsze Stany Zjednoczone? – pytał Trump, odpowiadając na pytanie dotyczące m.in. sprawy jego impeachmentu. Dodał, że od dawna zadaje to pytanie i mówi o tym.

Przy okazji, odnosząc się do swojej słynnej już rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, z której opublikowano stenogram. Trump powiedział, że w tej rozmowie mówił m.in. o kanclerz Merkel. Zaznaczył, że to „bardzo dobra kobieta”, ale dodał, że pytał wtedy: „Gdzie jest kanclerz Merkel? Gdzie jest prezydent Francji Macron? Dlaczego nie dają pieniędzy? Dlaczego są to zawsze USA?”. Nikt nigdy się tym nie zajmuje, a to ważny czynnik”.

Zdaniem amerykańskiego prezydenta, NATO też powinno wspierać Ukrainę i obronność innych krajów finansowo. – Byłem w stanie uzyskać, ostatnio, w NATO – rozmawiajcie z sekretarzem generalnym [Jensem] Stoltenbergiem, dodatkowe 530 mld dol., w bardzo krótkim czasie. 130 mld dol. natychmiast. On nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. To coś innego. Te kraje powinny dawać więcej pieniędzy i powinni też dawać je Ukrainie – powiedział Trump.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Przeczytaj: Ukraina kupiła od USA drugą partię systemu Javelin

Jak informowaliśmy, po miesiącach negocjacji Izba Reprezentantów i Komisja Sił Zbrojnych Senatu opracowały projekt ustawy budżetu obronnego USA (National Defense Authorization Act – NDAA). Wielkość budżetu opiewa na 738 mld dolarów, z czego 71,5 mld zostanie przeznaczonych na zagraniczne operacje wojskowe. Ustawa zezwala Kongresowi na sprzedaż Ukrainie systemów obrony przybrzeżnej i rakiet przeciwokrętowych.

whitehouse.gov / Unian / 112.ua / Kresy.pl