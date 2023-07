Szwedzkie władze pozwoliły na spalenie Biblii i Tory podczas manifestacji

Szwedzkie władze wyraziły zgodę na spalenie Biblii i Tory podczas protestu przed ambasadą Izraela.

Protest przed ambasadą Izraela w Sztokholmie, podczas którego mają zostać spalone Biblia i Tora, ma odbyć się w sobotę. Sprzeciw w tej sprawie wyraził Europejski Kongres Żydowski (EJC).

„Prowokacyjne, rasistowskie, antysemickie i odrażające akty, takie jak te, nie mają miejsca w żadnym cywilizowanym społeczeństwie” – podkreślił w oświadczeniu przewodniczący EJC Ariel Muzicant.

„Deptanie najgłębszej religijnej i kulturowej wrażliwości ludzi to najjaśniejszy możliwy przekaz o tym, że mniejszości są niemile widziane i nieszanowane” – dodał.

„Te działania, oparte na zniekształconych i zwodniczych argumentach za wolnością słowa, są hańbą dla Szwecji i każdy demokratyczny rząd godzien tego miana powinien temu zapobiegać” – zaznaczył Muzicant.

Decyzję szwedzkich władz potępił także prezydent Izraela Isaac Herzog.

„Jednoznacznie potępiam udzielone w Szwecji pozwolenie na palenie świętych ksiąg. Jako prezydent Izraela potępiłem spalenie Koranu, świętego dla muzułmanów na całym świecie. Teraz jestem załamany, że ten sam los czeka Biblię, wieczną księgę narodu żydowskiego” – napisał Herzog na Twitterze.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 14, 2023