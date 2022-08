Szojgu twierdzi, że Rosja zniszczyła 6 systemów HIMARS. Ukraina zaprzecza

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu oświadczył, że od początku inwazji na Ukrainę zniszczono sześć amerykańskich systemów HIMARS – podaje agencja Reuters. Medium nie mogło zweryfikować tych informacji. Władze w Kijowie podają, że na froncie jest używanych 12 systemów HIMARS, które skutecznie złamały przewagę Rosjan w artyleryjskich atakach.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział we wtorek, że Rosja zniszczyła sześć amerykańskich systemów HIMARS. Stwierdził również, że od początku rosyjskiej inwazji Rosjanom udało się zniszczyć również pięć systemów wystrzeliwania rakiet przeciwokrętowych Harpoon i 33 haubice M777. Agencja Reuters nie mogła zweryfikować prawdziwości tych informacji.

Władze w Kijowie zaprzeczają informacjom strony rosyjskiej, mówiąc, że na froncie jest używanych 12 systemów HIMARS.

Dowódca Dowództwa Operacyjnego „Południe” przekazał, że Ukraina nie straciła jeszcze żadnego z dostarczonych przez USA systemów rakietowych HIMARS w walkach z siłami rosyjskimi. „Nie ponieśliśmy jeszcze żadnych strat w żadnym z systemów HIMARS. To pokazuje, jak dobrze i szybko nauczyliśmy się ich używać” – oświadczył.

Jak informowaliśmy, rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek, że siły Rosji zniszczyły dwa amerykańskie systemy HIMARS w regionie Charkowa na Ukrainie oraz system wystrzeliwania pocisków przeciwokrętowych Harpoon w regionie Odessy.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał w poniedziałek, że na Ukrainę przybyły ze Stanów Zjednoczonych cztery kolejne systemy rakietowe HIMARS.

Przypomnijmy, że podczas rozmowy z Atlantic Council minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow mówił, że Ukraina potrzebuje co najmniej 50 systemów HIMARS i M270 do skutecznego odstraszenia wroga i co najmniej 100 do skutecznej kontrofensywy.

W poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oświadczył, że prezydent Joe Biden zatwierdził nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, jego wartość to 550 mln dolarów. Pakiet będzie zawierał dodatkową amunicję do zestawów artylerii rakietowej HIMARS oraz do artylerii 155 mm.

reuters.com / zn.ua / interfax.ru / Kresy.pl