Rosja straciła bombowiec strategiczny Tu-22M3. “Przez tydzień trwała zasadzka”

Szef ukraińskiego wywiadu mówił o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-22M3. “Przez tydzień trwała, powiedzmy, zasadzka. Czekaliśmy, aż dotrze do wymaganej linii” – powiedział. Do zniszczenia maszyny odniósł się także brytyjski wywiad.

Rosyjski bombowiec Tu-22M3 rozbił się w piątek w Kraju Stawropolskim. Gubernator obwodu Władimir Władimirow przekazał, że “według danych operacyjnych nie ma zniszczeń i ofiar, a piloci katapultowali się”. Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło, że powodem była “usterka techniczna”.

Później dowódca sił powietrznych Ukrainy generał Mykoła Ołeszczuk przekazał, że rosyjską maszynę zniszczyły siły ukraińskie.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania zdarzenia.

🚨 BREAKING: It appears the Russian Tu-22M3 supersonic bomber was shot down by Ukraine with a long-range missile as it was returning to base after launching cruise missiles at Odesa. Crash site is at the very least 400km away from the frontline in the Stavropol region of Russia. pic.twitter.com/ZNae9YmUQB

Sprawę skomentował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. “Przez tydzień trwała, powiedzmy, zasadzka. Czekaliśmy, aż dotrze do wymaganej linii” – powiedział. Jak dodał, bombowiec został trafiony z odległości 308 km.

Podkreślił, że użyto “tych samych metod i środków”, jak w przypadku zestrzelenia A-50.

Budanow zauważył, że Rosjanie nadal posiadają bombowce Tu-22M3. Zwrócił uwagę, że to pierwsze zniszczenie tej maszyny w wojnie, co powinno “uczynić życie w Odessie trochę łatwiejszym”.

Bombowiec jest zdolny do przenoszenia pocisków manewrujących Ch-22, którymi Rosja atakuje ukraińskie miasta. Samolot rozbił się po zakończeniu misji bojowej, podczas powrotu na lotnisko.

The Ukrainian Air Force shot down the enemy Tu-22M3 strategic bomber, which russia used to attack Ukrainian cities.

In addition, our warriors repelled another massive air attack and shot down 29 aerial targets:

◾️2 Kh-101/Kh-555 cruise missiles

◾️14 Shahed UAVs

◾️11 Kh-59/Kh-69… pic.twitter.com/lw2zN5TXIn

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 19, 2024