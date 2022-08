USA: Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 550 mln dolarów. Zawiera amunicję do HIMARS-ów

Prezydent USA Joe Biden zatwierdził nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, jego wartość to 550 mln dolarów – przekazał w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Pakiet będzie zawierał dodatkową amunicję do zestawów artylerii rakietowej HIMARS oraz do artylerii 155 mm.

Kirby podkreślił, że będzie to już 17. pakiet sprzętu wojskowego dla Ukrainy pochodzący bezpośrednio z magazynów USA. Łączna wartość pomocy wojskowej obiecanej Ukrainie przez USA od początku rosyjskiej inwazji to niemal 8 mld dolarów. Nie przedstawiono szczegółów pakietu poza tym, że będzie zawierał dodatkową amunicję do zestawów HIMARS oraz amunicję artyleryjską do haubic 155mm.

The Biden administration will authorize another $550 million security assistance package to Ukraine today, the National Security Council’s John Kirby announces. „It brings to more than $8 billion…in material and security assistance for Ukraine, just since the invasion began.” pic.twitter.com/bvRNkaAf4W — CBS News (@CBSNews) August 1, 2022

Kirby zaznaczył, że szczegóły pakietu były omawiane podczas piątkowej rozmowy telefonicznej szefa dyplomacji USA Antony’ego Blinkena, doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’a Sullivana oraz najwyższego rangą dowódcy wojskowego gen. Marka Milleya z odpowiednikami ukraińskimi.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował w poniedziałek, że na Ukrainę przybyły ze Stanów Zjednoczonych cztery kolejne systemy rakietowe HIMARS.

Tego samego dnia systemy rakietowe Mars II przybyły z Niemiec na Ukrainę. „Trzeci brat z rodziny dalekiego zasięgu, MARS II MLRS z Niemiec, przybył na Ukrainę” – napisał na Twitterze.

Warto zwrócić uwagę, że ministerstwo obrony Rosji przekonywało w poniedziałek o zniszczeniu wyrzutni kompleksu przeciwokrętowego Harpoon w pobliżu wsi Wielki Dalnik na przedmieściach Odessy. Ponadto rosyjskie wojsko dokonało nalotu na ukraińską fabrykę maszyn energetycznych znajdującą się w Charkowie – poinformował w poniedziałek rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony Igor Konaszenkow.

„W wyniku precyzyjnego uderzenia w Charkowie na terenie ukraińskich zakładów energetycznych zniszczono dwie amerykańskie wyrzutnie systemów rakietowych HIMARS” – powiedział.

Informacje te nie zostały potwierdzone przez stronę ukraińską, ani zachodnie agencje prasowe.

state.gov / pap / Kresy.pl