Przywódca Al Kaidy zginął w ataku drona

Do wybuchu manifestacji zwolenników szyickiego działacza politycznego doszło w czwartek. Już wówczas wdarli się oni do budynku irackiego parlamentu, szturmując tak zwaną "zieloną strefę" Bagdadu, dzielnicę o teoretycznie podniesionych restrykcjach z zakresu bezpieczeństwa. Do ponownego wdarcia się do izby doszło w sobotę, jak relacjonuje Al Jazeera.

#Video footage shows the Iraqi protesters storming #Iraq's parliament building in #Baghdad for the second time this week. (@TalabanySuhad) pic.twitter.com/f0CWfgeDfP