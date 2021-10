Syria: Siły USA zlikwidowały za pomocą drona jednego z liderów Al-Kaidy

W piątek siły USA zlikwidowały w północno-zachodniej Syrii jednego z liderów Al-Kaidy. Abdul Hamid Al-Mata zginął w ataku bezzałogowca MQ-9 Reaper.

Likwidacja wyższego dowódcy Al-Kaidy uniemożliwi organizacji terrorystycznej dalsze przeprowadzanie globalnych ataków zagrażających obywatelom USA, naszym partnerom i niewinnym cywilom – oświadczył rzecznik United States Central Command (CENTCOM) major John Rigsbee. Atak został przeprowadzony za pomocą bezzałogowca MQ-9 Reaper.

U.S. strike in the vicinity of Suluk, Syria, Oct. 22, 2021https://t.co/9OBPch45f8

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 22, 2021