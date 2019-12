Zjednoczona Prawica na prowadzeniu, KO traci poparcie. Nowy sondaż

Z sobotniego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że Zjednoczona Prawica cieszy się wysokim i stabilnym poparciem Polaków. Na koalicję obozu rządzącego oddać głos zamierza 43 proc. wyborców.

W notowaniach traci natomiast Koalicja Obywatelska. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to na największą partię opozycyjną zagłosowałoby 25,51 proc. Polaków. To prawie 2 punkty procentowe mniej w porównaniu do październikowych wyborów parlamentarnych.

Na trzecim miejscu plasuje się Lewica (SLD, Razem, Wiosna) z wynikiem 14,39 proc. Oznacza to wzrost o 2 punkty procentowe od ostatnich wyborów.

Wzrost notuje także Konfederacja, którą wskazało 8,03 proc. respondentów (+1,5 p.p.). Na niewiele więcej poparcia może liczyć PSL (Koalicja Polska, PSL). Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza chce zagłosować 8,10 proc. Polaków.

Ostatnie wybory do Sejmu i Senatu zwyciężył obóz rządzący, który otrzymał 8 051 935 głosów, czyli 43,59 proc. z wszystkich oddanych głosów. To najwyższe poparcie dla pojedynczego komitetu wyborczego w historii III Rzeczpospolitej. Pozwoliło to na zachowanie PiS samodzielnej większości w liczbie 235 mandatów. Główna siła opozycji, Koalicja Obywatelska otrzymała poparcie 5 060 355 obywateli czyli 27,40 proc. głosujących. Przełożyło się to na 134 mandaty w izbie niższej parlamentu.

Trzecią siłą w Sejmie zostali lewicowcy, startujący pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wybrało ich 2 319 946 Polaków czyli 12,56 proc. głosujących. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało 1 578 523 głosów, czyli 8,55 proc. Na Konfederację Wolność i Niepodległość zagłosowało 1 256 953 Polaków, 6,81 proc. spośród głosujących.

Kresy.pl / se.pl