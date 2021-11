W Australii i całej Europie wybuchły ogromne protesty przeciwko obostrzeniom [+WIDEO]

Tysiące ludzi wyszło na ulice w Europie i poza nią – m.in. w Australii – w sobotę i niedzielę, aby zaprotestować przeciwko nowym restrykcjom pandemicznym.

Na ulice Brukseli wyszło około 35 tys. osób. Manifestanci protestowali przeciwko obostrzeniom, w tym wymogowi okazania zaświadczenia o szczepieniu w miejscach publicznych, takich jak restauracje. Niektórzy protestujący zaczęli odpalać w stronę policji fajerwerki. Mundurowi w odpowiedzi użyli armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Protestujący powiedzieli reporterowi „Deutsche Welle”, że stracili zaufanie do rządu i uważają, że najnowsze obostrzenia są nadmierne, ponieważ dotyczą również osób, które zostały w pełni zaszczepione.

W całej Belgii zaszczepione jest 75% populacji (w Brukseli 57%). Mimo to średnio 260 osób trafiało do szpitala z problemami związanymi z COVID-19 każdego dnia w zeszłym tygodniu.

Police used tear gas and water cannons to dispersed thousands of protesters demonstrating in Brussels, Belgium Sunday against re-implemented COVID-19 restrictions due to a spike in cases. pic.twitter.com/vrshDHY7m6 — CBS News (@CBSNews) November 21, 2021

Jak informowaliśmy. około 30 tys. przeciwników obostrzeń protestowało na ulicach Wiednia przeciwko wprowadzonemu w Austrii w piątek 10-dniowemu zamknięciu (tzw. lockdownowi) i obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19.

Demonstranci (głównie zwolennicy Austriackiej Partii Wolności – FPÖ) manifestowali swój sprzeciw wobec decyzji rządu o wprowadzeniu od najbliższego poniedziałku serii obostrzeń, jak zakaz opuszczania domu poza wyjściem na zakupy spożywcze, po poradę lekarską i z potrzeby wykonania ćwiczeń fizycznych.

Wiedeńczykom nie spodobało się także odwołanie imprez kulturalnych, zamknięcie punktów handlowych poza oferującymi produkty żywnościowe i nałożenie obowiązku szczepienia przeciw COVID-19 na wszystkich, dla których preparaty są dostępne. Austria jako pierwszy kraj europejski ponownie wprowadziła tzw. lockdown.

Osoby, które odmówią szczepienia, mogą zostać ukarane grzywnami administracyjnymi, które mogą zostać zamienione na karę pozbawienia wolności.

One of the largest protests in Vienna history today to stop their full lockdown and mandatory “get the jab or go to jail” law. pic.twitter.com/N87zkDENZo — Aaron Ginn (@aginnt) November 20, 2021

W sobotę w Hadze demonstranci zaatakowali policjantów kamieniami, wzniecali pożary i niszczyli znaki drogowe. Jak poinformowała policja, mobilne oddziały sił porządkowych użyły armatek wodnych. Podczas starć rannych zostało pięciu policjantów. Aresztowano co najmniej siedem osób.

Do zamieszek, głównie z udziałem grup agresywnej młodzieży, doszło także w kilku innych miastach, m.in. Roermond na południu Holandii i Urk w centrum kraju. W obu miejscowościach zaatakowano policjantów fajerwerkami. Die Proteste, die am Freitagabend in der niederländischen Stadt Rotterdam angefangen haben, breiteten sich auf Den Haag und andere Städte aus.

▪️ Tausende Menschen haben in Belgien, Österreich, Kroatien und Italien gegen die Covid-Maßnahmen demonstriert.

pic.twitter.com/uKQuusPnoR — EHA News – Deutsch (@eha_deutsch) November 21, 2021

Setki protestujących zgromadziły się również w piątek wieczorem w Rotterdamie, by pokazać swój sprzeciw wobec rządowych planów związanych z przepustkami sanitarnymi oraz dodatkowymi obostrzeniami, wedle których wstęp na wydarzenia kulturalne czy sportowe, ale także możliwość korzystania z restauracji czy kawiarni, miałyby tylko osoby zaszczepione i ci, którzy wyzdrowieli z Covid-19.

Łącznie siedem osób zostało rannych, a 51 aresztowanych w nocy potępionej przez burmistrza Rotterdamu jako „orgia przemocy”. Dwie osoby zmarły.

„Są ofiary w związku z oddanymi strzałami” – poinformowała holenderska policja. W późniejszym komunikacie przekazano, że ranni zostali także funkcjonariusze. Do Rotterdamu ściągnięto funkcjonariuszy z całego kraju. W mieście rozmieszczono oddziały prewencyjne i armatki wodne.

Protestujący rzucali kamieniami w policjantów oraz podpalali radiowozy.

Holland. 19.11.2021

Riots in Rotterdam, due to the new 3-weeks lockdown. On the spot, many Feyenoord hooligans who clashed with the cops. pic.twitter.com/mAounuakLV — HooligansTV (@HooligansTV_eu) November 19, 2021

Policja w Niemczech poinformowała, że ​​w niedzielę rano podpalono dwa ośrodki testowania na obecność koronawirusa w Ahaus i Gronau w pobliżu granicy z Holandią. Policja oszacowała, że ​​szkody wyniosły około 20 000 EUR (22 570 USD). W tym kraju osoby nieszczepione potrzebują negatywnego wyniku testu, aby móc wejść do wielu miejsc publicznych, takich jak bary i restauracje.

W Irlandii Północnej kilkaset osób sprzeciwiających się paszportom szczepionkowym protestowało w sobotę przed ratuszem w Belfaście.

Rząd Irlandii Północnej zagłosował w tym tygodniu za wprowadzeniem certyfikatów szczepień dla wstępu do klubów nocnych, barów i restauracji od 13 grudnia.

W Chorwacji tysiące protestujących zgromadziły się w Zagrzebiu.

Overhead footage of Ban Jelačić Square in Zagreb, Croatia, where tens of thousands gathered today in the worldwide demonstration for freedom against vaccine passes and COVID tyranny.pic.twitter.com/WWpLBufO3o — Michael P Senger (@MichaelPSenger) November 20, 2021

We Włoszech 3 tys. osób wdarło się do Circus Maximus, w którym w starożytności Rzymianie wystawiali popularną rozrywkę, protestując przeciwko certyfikatom „Zielonej Przepustki” wymaganym w miejscach pracy, restauracjach, kinach, teatrach, obiektach sportowych pociągach i autobusach dalekobieżnych.

Massive protests in Italy🇮🇹 Thousands filled Circus Maximus in Rome to protest for freedom yesterday. Italian media claimed this was 3000 people… HAHAHAHA. pic.twitter.com/B5pXK93qTs — PeterSweden (@PeterSweden7) November 21, 2021

W Danii około 1000 osób protestowało przeciwko rządowym planom przywrócenia przepustki COVID dla urzędników służby cywilnej.

W trzecią rocznicę powstania ruchu „żółtych kamizelek” jego zwolennicy wyszli w sobotę na ulicę wielu miast Francji, aby wyrazić swój sprzeciw wobec rosnących podatków, inflacji, niskich emerytur oraz paszportów sanitarnych. W Paryżu doszło do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego.

France

The start of the crackdown on protesters in Paris #Manifs20novembre pic.twitter.com/0i3pCFQJk6 — World News (@ne23614114) November 20, 2021

Protesty odbyły się także poza Europą. W Sydney na ulice wyszło ok. 10 tys. ludzi. Manifestanci zgromadzili się także w innych miastach. Ich sprzeciw wzbudził przymus szczepień nakładany na niektóre grupy zawodowe.

It should happen all over the world.

And not for one day or moment, but for as long as it takes to silence the global #elite.

And then we will speak justice over the enemies of mankind!#Australia #Perth #Manifs20novembre #PassSanitaire #NonAuPassSanitaire #NoGreenPass #freedom pic.twitter.com/NQaY26LZ8k — Protest News (@ProtestNews_EN) November 20, 2021

Francja wysłała w sobotę grupę kilkudziesięciu elitarnych funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa na swoje zamorskie terytorium Gwadelupy po tym, jak protesty przeciwko przepisom dotyczącym koronawirusa przybrały na gwałtowności, a na ulicach zapłonęły barykady.

Chociaż prawie 70% ludności Francji kontynentalnej jest już w pełni zaszczepionych, na Gwadelupie odsetek ten wynosi mniej niż 50%.

🇸🇷 Guadeloupe : La guerre est déclarée !

Soutien total à la population qui ne demande qu’à vivre sans dictature ! pic.twitter.com/Ii1wwcga34 — @ElDictaTorOfficiel (@El_Dic_TatoR) November 19, 2021

