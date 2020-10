Przewodniczący NSZZ „Solidarność” apeluje o obronę kościołów

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zaapelował we wtorek o obronę świątyń. Ma to związek z dramatycznymi wydarzeniami i atakami bojówkarzy na kościoły i zakłócaniem Mszy Świętych.

Zwracam się do Was z gorącym apelem – brońcie naszych Kościołów. Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólcie, aby Kościół, na który zawsze mogliśmy liczyć, wobec bezprecedensowych napaści pozostał dzisiaj osamotniony – czytamy we wtorkowym oświadczeniu Piotra Dudy.

„„Solidarność” przy ogromnym wsparciu Kościoła, wywalczyła Polsce wolność. W tym wolność do protestów i zgromadzeń. Każdy, nawet w najostrzejszej formie, ma prawo do wyrażania swoich postulatów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje żądania. Wielokrotnie robiliśmy to również my, związkowcy. Ale każda wolność ma swoje granice, a tą granicą są prawa i wolności innych ludzi. W tym prawo do swobodnego wyznawania swojej wiary” – dodano w oświadczeniu.

Duda podkreślił, że demonstranci przekroczyli granice, poprzez profanowanie świątyń i nabożeństw – podaje portal „Tysol”.

„Niestety, poziom agresji, niespotykany wulgaryzm i napaści fizyczne na księży i uczestników nabożeństw, zmuszają nas katolików do obrony” – dodano.

Na czwartkowym posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny obradujący w pełnym składzie uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dopuszczające tzw. aborcję eugeniczną.

Zgodnie z wyrokiem, od którego zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres, niezgodny z konstytucją jest artykuł ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który dopuszczał aborcję w wypadku podejrzenia ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby nienarodzonego dziecka.

Wyrok Trybunału wywołał protesty środowisk proaborcyjnych, w czasie których, zwłaszcza w niedzielę, doszło do wielu aktów profanacji w świątyniach.

W poniedziałek Młodzież Wszechpolska ogłosiła powstanie „Samoobrony Wiernych”.

„Jako Młodzież Wszechpolska, w momencie gdy dowiedzieliśmy o planach profanacji świątyń, momentalnie, zawiązaliśmy ‚Samoobronę Wiernych’, która działa w całej Polsce” – oświadczył w poniedziałek prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski. „Niech rozkwita sto kwiatów” – dodał.

W poniedziałek lewicowi aktywiści, sprzeciwiający się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji, wyszli na ulice Warszawy i zaatakowali kościół pw. św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Kościoła bronili przedstawiciele środowiska narodowego. W kierunku obrońców kościoła poleciały petardy i butelki. Policja zachowywała się biernie.

tysol.pl / Kresy.pl