Młodzież Wszechpolska odpowiada na profanacje w kościołach. Powstała „Samoobrona Wiernych”

„Jako Młodzież Wszechpolska, w momencie gdy dowiedzieliśmy się o planach profanacji świątyń, momentalnie zawiązaliśmy ‚Samoobronę Wiernych’, która działa w całej Polsce” – oświadczył w poniedziałek prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski. „Niech rozkwita sto kwiatów” – dodał.

Nic nie jest tak konieczne jak ‚Samoobrona Wiernych’, która ma na celu obronę świątyń – powiedział w czasie poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Młodzieży Wszechpolskiej Ziemowit Przebitkowski. „W każdym mieście wojewódzkim broniliśmy wczoraj świątyń, w wielu miastach powiatowych także” – dodał. Poinformował o powołaniu „Samoobrony Wiernych”.

„Ostatnie lata zniewieściałej i sentymentalistycznej formacji katolickiej przyniosły skutki opłakane. Okazało się, że tylko narodowcy są w stanie bronić świątyń przed zmasowanymi profanacjami” – podkreślił Przebitkowski.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zwrócił uwagę, że środowiska skrajnie lewicowe legitymizują agresję i przemoc polityczną oraz ideologiczną. „Skrajna lewica właśnie legitymizuje ideologiczną przemoc. To jak bardzo nie rozumieją konsekwencji można streścić w ich tekstach z filmików gdzie broniliśmy kościołów” – powiedział.

Prezes MW podkreślił, że organizacja pomaga ośrodkom socjoterapii oraz domom samotnej matki, a także prowadzi fundacje mającą na celu wsparcie osób niepełnosprawnych. Prowadzone są także zbiórki internetowe w opisywanym celu.

„Działajmy koherentni, z jednej strony brońmy życia, żeby ludzie mogli się urodzić, bez względu na to czy są mniej zdrowi od nas, czy są całkiem zdrowi, z drugiej strony współpracujmy także w tym celu. Zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną na działania pomocowe dla osób niepełnosprawnych” – dodał.

Zachęcił do dołączania do Młodzieży Wszechpolskiej oraz „Samoobrony Wiernych”.

Zaprosił do współpracy także przedstawicieli innych, podobnych inicjatyw.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Na konferencji prasowej obecny był także poseł Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego.

„Zebraliśmy się pod dosyć symbolicznym miejscem, pod kościołem Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie wczoraj dochodziło do naprawdę haniebnych scen” – podkreślił poseł Konfederacji.

„Lewica chce rozmawiać na temat prawa, na temat zmian w prawie, dlaczego więc atakuje kościoły? Czemu atakuje miejsca święte dla Polaków” – dodał Urbaniak.

W czasie konferencji prasowej głos zabrała także prezes fundacji Ruch ku Samodzielności Zofia Kulska. „Razem z Młodzieżą Wszechpolską zorganizowaliśmy zbiórkę publiczną dla dzieci, które będą żyły dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego” – podkreśliła.

Również w poniedziałek prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział powstanie nowej organizacji o nazwie „Straż Narodowa”. Jej celem będzie m.in. obrona kościołów.

„Środowiska lewicowe mówią, że to jest wojna. Tak, to jest wojna i my do tej wojny przystępujemy” – deklarował Bąkiewicz.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Na czwartkowym posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny obradujący w pełnym składzie uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dopuszczające tzw. aborcję eugeniczną.

Zgodnie z wyrokiem, od którego zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres, niezgodny z konstytucją jest artykuł ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który dopuszczał aborcję w wypadku podejrzenia ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby nienarodzonego dziecka.

Wyrok Trybunału wywołał protesty środowisk proaborcyjnych.

Zobacz także: „Wypier…ać”, „Jeb… PiS”, „Precz z Kościołem” – kolejne protesty przeciwko decyzji TK ws. aborcji eugenicznej [+VIDEO/+FOTO]

facebook.com / pap / Kresy.pl