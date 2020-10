Uniewinnienia w procesie dotyczącym zabójstwa gen. Papały

Uniewinnieniem głównego oskarżonego zakończył się proces domniemanego zabójcy byłego komendanta Policji gen. Marka Papały. Podobne wyroki zapadły w przypadku pozostałych 6 osób oskarżonych w tej sprawie. To już drugi proces w sprawie zabójstwa byłego szefa policji zakończony porażką oskarżenia.

Jak podał Polsat News, we wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił od wszystkich zarzutów Igora M. ps. Patyk, głównego oskarżonego w procesie dotyczącym zabójstwa Marka Papały. Pozostali oskarżeni także zostali uniewinnieni, bądź umorzono wobec nich postępowania z powodu przedawnienia.

Sąd nie dał wiary wersji łódzkiej prokuratury, według której oskarżeni złodzieje samochodów przypadkowo zastrzelili Papałę przy okazji próby kradzieży jego samochodu marki Daewoo Espero. Była ona oparta m.in. na zeznaniach świadka koronnego Roberta P., byłego członka grupy przestępczej, do której należał Igor M.

Według sądu zeznania Roberta P. były niespójne i sprzeczne z dowodami uzyskanymi tuż po zabójstwie od świadków. Zdaniem sądu prokuratura nie udowodniła też, że Igor M. przy poprzednich kradzieżach samochodów również używał broni palnej. „Nie jest bowiem przyjęte, patrząc na doświadczenie życiowe, że złodziej kradnąc samochód i chcąc jedynie postraszyć pokrzywdzonego bronią, może tak niefortunnie jej użyć, że zabija pokrzywdzonego” – mówił ogłaszając wyrok sędzia Mariusz Iwaszko. Wersję o „przypadkowym” zabójstwie generała sąd uznał za nieprawdopodobną.

Igor M., któremu groziło dożywocie, nie przyznawał się do winy. Wyrok nie jest prawomocny.

Jest to kolejny proces w sprawie zabójstwa gen. Papały zakończony uniewinnieniami. W 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił dwóch gangsterów – Ryszarda Boguckiego i Andrzeja Z. ps. Słowik – od zarzutów przyczynienia się do śmierci b. szefa Policji. Pierwszemu z nich zarzucano obserwowanie miejsca zbrodni i nieskuteczne nakłanianie do zabójstwa Papały, drugiemu – nakłanianie do zabójstwa Artura Zirajewskiego (zmarłego w 2010 roku).

Gen. Marek Papała zginął 25 czerwca 1998 roku w Warszawie, zastrzelony w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał.

Kresy.pl / polsatnews.pl