Ukrainiec zaatakował nożem policjantów – zamiast do więzienia trafi na odwyk

Sąd uznał, że z powodu uzależnienia od alkoholu Ukrainiec, który zaatakował nożem dwóch policjantów w Tomaszowie Lubelskim, nie wiedział co robi. Sprawca najpewniej uniknie więzienia i trafi na odwyk.

Przypomnijmy, że chodzi o zdarzenie z września ubiegłego roku. W Tomaszowie Lubelskim 24-letni Ukrainiec zaatakował nożem dwóch policjantów. Jeden z funkcjonariuszy – w celu odparcia bezpośredniego ataku napastnika – użył broni służbowej, oddając cztery strzały i raniąc agresora w nogę. Mundurowi i obcokrajowiec trafili do szpitala. Policjanci mieli rany tułowia oraz rąk i nóg. Sprawca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Został tymczasowo aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa dwóch funkcjonariuszy policji oraz czynnej napaści na policjantów z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania u pokrzywdzonych obrażeń ciała. Groziło mu za to nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Sprawca nie przyznał się do napaści i odmówił składania wyjaśnień.

W maju tego roku pisaliśmy, że Ukrainiec, Swiatosław H., może uniknąć więzienia. Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego i skierowanie oskarżonego na odwyk. Jak argumentowali, „w chwili zdarzenia występowały u podejrzanego ostre objawy psychotyczne jako epizod psychotyczny u osoby uzależnionej od alkoholu, co stanowi inne zakłócenie czynności psychicznych”. Miałoby to oznaczać, że w chwili napaści na policjantów był de facto niepoczytalny.

Okazuje się, że Sąd Okręgowy w Zamościu przychylił się do wniosku. Na początku lipca br. orzekł, że z powodu uzależnienia od alkoholu Ukrainiec nie wiedział, co czyni. W związku z tym postępowanie karne umorzono, a wobec podejrzanego zastosowano „środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień w trybie stacjonarnej terapii odwykowej”. Poinformowała o tym lokalna „Kronika Tygodnia”.

Wcześniej Swiatosław H. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej i nie stwierdzono u niego choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego. Jedak później biegli z Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie orzekli, że dokonując zarzucanych czynów zabronionych, obywatel Ukrainy miał zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

„Postępowanie karne przeciwko Swiatosławowi H. zostało umorzone z uwagi na fakt niepopełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów ze względu na zniesioną zdolność do rozpoznania ich znaczenia i możliwość pokierowania swoim postępowaniem z powodu uzależnienia od alkoholu” – poinformował Paweł Tobała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zamościu, cytowany przez „Kronikę Tygodnia”.

Postanowienie z 3 lipca br. nie jest prawomocne, a Ukrainiec jeszcze na początku lipca wciąż być tymczasowo aresztowany.

Jeden z poszkodowanych policjantów wrócił do pracy. Drugi nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wewnętrzne postępowanie wykazało, że funkcjonariusze zasadnie użyli broni.

