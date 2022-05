Były prezydent Mołdawii trafił do aresztu domowego

Podolak napisał we wtorek na Twitterze: "Podobno w kuluarach WEF nie brakuje głosów, że może czas wstrzymać ogień, dogadać się z Kremlem i wrócić do biznesu z Rosją. Czy to nowy wirus ślepoty?". "Ukraina nie handluje suwerennością, by ktoś mógł wypełnić swój portfel. Najkrótsza ścieżka do zakończenia wojny to broń, pieniądze, embargo" - dodał.

There is a talk on @wef sidelines, whether it is time for a ceasefire, to agree with the Kremlin and return to business with 🇷🇺. A new blindness virus? 🇺🇦 does not trade its sovereignty for someone to fill their wallet. The shortest way to end the war - weapons, money, embargo.