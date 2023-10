Ukraiński piłkarz poprosił o azyl polityczny w Rosji

Piłkarz Szachtara Donieck, Ukrainiec Aleksandr Rospućko zniknął na tydzień po meczu swojej drużyny w Belgii. Odnalazł się w Rosji, w której najwyraźniej chce żyć i grać.

Jak podał portal WP Sportowe Fakty Rospućko 4 października był wraz ze swoim ówczesnym zespołem w Belgii, gdzie jego drużyna grała w Młodzieżowej Lidzie UEFA z miejscowym Royal Atwerpia. Ukraiński klub wygrał wynikiem 2:1 jednak nie to najbardziej przykuło uwagę działaczy klubowych. 19-letni piłkarz nie pojawił się na pokładzie samolotu, którym drużyna wyruszała z Warszawy na Ukrainę. Poszukiwania w porcie lotniczym doporowadziły jedynie do odnalezienia klubowego stroju należącego do Rospućki. Piłkarz zniknął na około tydzień. Nie odbierał telefonu. Skasowane zostały również wpisy na portalach społecznościowych jakie Rospućko zamieszczał.

Powołując się na ukraińskie media, WP Sportowe Fakty pisze, że Rospućko jest już na terytorium Rosji. Miał wystąpić do jej władz o udzielenie mu azylu politycznego. Piłkarz wybrał Rosję mimo, że niedawno podpisał nowy kontrakt z Szachtarem.

Więcej szczegółów podał w sobotę ukraiński portal Zerkało Tyżnia. “Rospućko rodem z Gorłówki, on jest z Donbasu, jego krewni byli w Rosji na ile wiem. Mówią, że to człowiek, który świadomie uznawał, że Ukrainą bombarduje Donbas, że zaraz przyjdą nasi [Rosjanie] i nas wyzwolą. W Szachtarze powiedzieli, że jeśli on by to jako przejawił w drużynie, to by [go] nie przyjęli.” – portal zacytował wlogera Mychajło Spiwakowskiego.

Także w piątek Szachtar przyznał, że piłkarza nie ma z drużyną, nie utrzymuje z nią kontaktu, ale nie potwierdził, iż znajduje się w Rosji. “Skontaktowaliśmy się z nim z oficjalnym pismem i żądaniem powrotu w ciągu pięciu dni. Jeżeli tak się nie stanie, umowa zostanie rozwiązana z winy zawodnika” – klub przekazał portalowi Dialog.ua wyjaśniając, że w takim przypadku piłkarz będzie musiał zapłacić znaczną rekompensatę finansową.

Portal ten przytacza nieoficjalne informacje, że Rospućko chce grać w rosyjskim klubie Zwiezda Sankt Petersburg, występującym w Rosyjskiej Drugiej Lidze, czyli trzeciej w kolejności klasie rozgrywkowej. Rosyjski klub zaprzeczył jednak tym pogłoskom jednocześnie potwierdzając, że piłkarz z Ukrainy faktycznie poprosił o azyl w Rosji.

