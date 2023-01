Śląskie: Gruzin okradł sklep i zaatakował ochronę. Trafił do aresztu

Policjanci zatrzymali w Siemianowicach Śląskich 33-letniego obywatela Gruzji, który dokonał kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów na terenie miasta. 33-latek ukradł przedmioty ze sklepu, a gdy interweniowali pracownicy ochrony, użył wobec nich przemocy. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Grozi mu 10 lat więzienia.

Siemianowiccy policjanci zatrzymali obywatela Gruzji, który dokonał kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów na terenie miasta. “Mężczyzna ukradł ze sklepu narzędzia, słodycze oraz alkohol, a gdy został ujęty przez ochronę, szarpał się, bił i kopał oraz groził im rozbitą butelką. Złodziej został przekazany mundurowym, a skradziony towar za wyjątkiem alkoholu, którego butelka się rozbiła, został odzyskany” – poinformowała policja w poniedziałkowym komunikacie.

Okazało się, że sprawcą jest 33-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna nie posiada stałego miejsca pobytu w naszym kraju. “Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi nawet 10 lat więzienia. Mężczyzna został doprowadzony przed oblicze sądu, który zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy” – czytamy.

W grudniu lubelscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Gruzji w wieku 27 i 33 lat. Mężczyźni wpadli podczas specjalnych działań wymierzonych przeciwko mieszkaniowym włamywaczom. Grozi im 10 lat więzienia.

Także krakowscy policjanci zatrzymali w grudniu 31-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o włamania do mieszkań na terenie Nowej Huty. Łupem złodzieja padły głównie pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie oraz biżuteria o łącznej wartości ponad 160 tys. złotych.

Na początku grudnia kutnowscy policjanci zatrzymali obywatela Gruzji, który w jednym z kantorów usiłował wymienić podrobione banknoty. 29-letni mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania wprowadzania do obiegu podrobionych banknotów, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzany trafił do aresztu na dwa miesiące.

Jak informowaliśmy, pod koniec listopada Gruzin próbował ukraść perfumy w drogerii na warszawskiej Pradze Północ. Ochroniarz chciał powstrzymać złodzieja, a ten wyciągnął nóż i go zaatakował. Obywatel Gruzji został zatrzymany i trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.

W lipcu w Warszawie zatrzymano dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o kradzieże samochodów. Z kolei krakowska policja zatrzymała czterech Gruzinów trudniących się kradzieżą samochodowych katalizatorów, a także pasera – Polaka.

W czerwcu Gruzin przyłapany przez funkcjonariuszy Policji z Hajnówki na przewozie nielegalnych imigrantów usiłował zaatakować kijem bejsbolowym policjantkę.

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał w maju 43-letniego obywatela Gruzji Mamukę K. na 25 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał cudzoziemca winnym pobicia i zabójstwa łodzianki o imieniu Paulina. Mamuka K. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu 20 lat kary. W jej poczet zaliczono czas, który skazany spędził od 1 listopada 2018 roku w areszcie tymczasowym.

Także w maju ub. roku zatrzymano 26-letniego obywatela Gruzji, który w jednym z marketów w Mianowicach dokonał kradzieży rozbójniczej przy użyciu noża.

siemianowice-slaskie.policja.gov.pl / Kresy.pl