Setki rakiet wystrzelono ze Strefy Gazy w kierunku tel Awiwu [+VIDEO]

Ze Strefy Gazy w odwecie za izraelski nalot, w kierunku Tel Awiwu wystrzelono liczne rakiety. To kontynuacją wielkiej eskalacji walk palestyńsko-izraelskich, rozpoczętych w sobotę rano wraz z atakiem Hamasu.

Przypomnijmy, że w ramach odwetu za sobotni, zmasowany ostrzał i atak ze Strefy Gazy, Izrael przeprowadził nalot na dwa wieżowce w Strefie. Jak oświadczono, miały one służyć Hamasowi. Mieszkańcy mieli rzekomo zostać wcześniej uprzedzeni o ataku.

Wieczorem w sobotę w sieci pojawiły się nagrania, na których widać liczne rakiet, lecące w głąb terytorium Izraela. Według opisów i dostępnych informacji, wystrzelono je w kierunku Tel Awiwu.

Podawana jest zarazem liczba 150 rakiet. Tyle pocisków miało łącznie zostać wystrzelonych w kierunku izraelskiej stolicy.

❗️ 150 rakiet z 🇵🇸 lecą nad #TelAviv w odwecie za zburzenie ostrzałem wieżowca w #Gaza. pic.twitter.com/XCqpbBgw2U — Krystian Jachacy (@KrystianJachacy) October 7, 2023

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia i informacje o trafieniach rakietami.

BREAKING: First Palestinian rocket strikes central Tel Aviv. The war has now arrived in Israel’s second largest city pic.twitter.com/FJ99pTH1fZ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023

Local media reported hits and falling debris both in #TelAviv and city’s suburbs. pic.twitter.com/XYB86IhCHA — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Izraelskie wojsko potwierdziło, że w wielkim sobotnim ataku Hamasu na południowy Izrael zginęło już co najmniej 150 osób, żołnierzy i cywilów, a ponad 1100 osób zostało rannych. To dane z soboty około 19:00 czasu polskiego. Wciąż w ponad 20 miejscach trwają walki z bojownikami Hamasu. Siły izraelskie potwierdziły też, że pewna liczba cywilów i żołnierzy została porwana i jako zakładnicy zabrana do Strefy Gazy. Łącznie, na granicę ze Strefą Izrael wysyła cztery dywizje. Dołączą one do 31 batalionów, które już są na miejscu.

Według izraelskich mediów, strzelaniny i walki wciąż toczą się w mieście Sderot, gdzie rankiem wtargnęły oddziały bojowników Hamasu. Strzelają również do cywilów. Relacje mówią o licznych ciałach na ulicach. W okolicy słychać intensywną strzelaninę, a także eksplozje.

Jak twierdzą źródła dziennika „Haaretz” w izraelskiej policji, na terytorium Izraela przeniknęło od 200 do 300 bojowników Hamasu. Kilkudziesięciu z nich nadal ukrywa się na terytorium kraju.

Wcześniej w sieci pojawiły się doniesienia o zdobyciu przez Palestyńczyków co najmniej jednego czołgu Merkava. Na nagraniu widać, jak z unieruchomionego wozu wywlekany i rzucany na ziemię jest izraelski żołnierz, najpewniej zabity. Według analityków, Izrael stracił łącznie co najmniej cztery czołgi Merkava.

Przypomnijmy też, iż Hamas twierdzi, że pojmał izraelskich dowódców. Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia sugerują, że w ręce Hamasu mógł dostać się m.in. izraelski generał Nimrod Aloni. Był dowódcą izraelskiej Dywizji Gazy do sierpnia 2022 r. Prawdopodobnie zakładnicy są potrzebni, by wymienić ich na Palestyńczyków, przetrzymywanych w izraelskich więzieniach.

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, które mają przedstawiać porwanych izraelskich cywilów wywożonych do Strefy Gazy. Niepotwierdzone doniesienia mówiły wówczas o 52 porwanych osobach.

Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia sugerują, że w ręce Hamasu mógł dostać się także izraelski generał Nimrod Aloni. Aloni był dowódcą izraelskiej Dywizji Gazy do sierpnia 2022 r.

Czytaj: BBC: wywiad Izraela nie przewidział ataku Hamasu. Władze wszczynają dochodzenie

Hamas przeprowadził w sobotę rano największy do paru lat atak rakietowy na terytorium Izraela, połączony z atakami uzbrojonych bojowników na obszary graniczące ze Strefą Gazy. Ogłoszono też rozpoczęcie nowej operacji wojskowej przeciwko Izraelowi.

W nad ranem niemal na całym terytorium południowego Izraela zawyły syreny alarmowe, ostrzegające przed atakiem rakietowym. Odgłosy rakiet i eksplozji słyszano w rejonach, położonych w pobliżu Strefy Gazy, a nawet Tel Awiwu, położonego 80 km na północ. Mieszkańców wezwano do pozostania w schronach, a mieszkańców rejonu Strefy Gazy, by nie wychodzili z domów. Jedna z rakiet spadła bezpośrednio na Tel Awiw.

Podano też, że w południowej części Izraela pewna liczba „palestyńskich terrorystów” przeniknęła na izraelskie terytorium. Część z nich miała dostać się na izraelskie terytorium na paralotniach lub drogą morską.

Rzecznik sił zbrojnych Izraela kontradmirał Daniel Hagari przekazał, że w sobotę od rana w kierunku Izraela wystrzelono co najmniej 2200 rakiet. Siły Obronne Izraela oświadczyły, że rozpoczęły operację “Żelazne Miecze” w odpowiedzi na atak Hamasu. Izraelskie wojsko przeprowadziło serię ataków powietrznych na cele w Strefie Gazy.

Kresy.pl