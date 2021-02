Izraelski Elbit chce otworzyć fabrykę dronów w Rumunii

Podczas spotkania w zakładach Elbit Systems w rumuńskim Măgurele, izraelski producent ponownie zapewnił, że chce otworzyć w Rumunii swoje zakłady, w których produkowane, względnie montowane, byłyby bezzałogowce.

W wydarzeniu, które miało miejsce w środę, uczestniczyli m.in. ambasador Izraela w Rumunii David Saranga, szef rumuńskiego ministerstwa obrony Nicolae Ciucă oraz gen. Daniel Petrescu, szef sztabu obronnego.

Według informacji podawanych przez media rumuńskie, Elbit produkuje obecnie części do dronów w zakładach w Bacău. W swoim portfolio ma m.in. dwa taktyczne drony bojowe: Hermes 450 i Hermes 900. Podczas spotkania ten pierwszy miał być prezentowany ministrowi Ciucă oraz rumuńskim wojskowym.

Thank you Minister of Defence @NicolaeCiuca for visiting @ElbitSystemsLtd facilities.#ElbitSystems is operating in #Romania for 28 years and is a long-standing supplier to the #MoND, cooperating with local industries.#Elbit Romania has created 700 jobs and is about to extend pic.twitter.com/23TxKlgvWF

— David Saranga (@DavidSaranga) February 24, 2021