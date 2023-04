Sejm: złożono wniosek o powołanie komisji śledczej ws. afery zbożowej

Pod wnioskiem Konfederacji o powołanie komisji śledczej, która miałaby zbadać „przyczyny i skutki niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy” podpisało się prawie 50 posłów, m.in. z PSL, Polski 2050, Kukiz’15 i Porozumienia.

W piątek wieczorem portal Interia poinformował, że do marszałek Sejmu, Elżbiety Witek trafił wniosek opozycji dotyczący powołania komisji śledczej w sprawie zbadania tzw. afery zbożowej. Chodzi o problemy związane z masowym napływem do Polski zboża z Ukrainy, które wbrew zapowiedziom nie wyjeżdżało do innych państw, ale zostawało w kraju, a część firm kupowała je po niskich cenach. Pojawiły się też doniesienia o ziarnie, które nie nadawało się do spożycia, a było sprzedawane polskim firmom produkującym mąkę. Przypomnijmy, że Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie zboża technicznego z Ukrainy, które zostało sprzedane jako polskie spożywcze największym producentom mąki w kraju.

„Na podstawie art. 111 Konstytucji RP niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania przyczyn i skutków niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy” – czytamy w dokumencie. Wystosowała je Konfederacja, a do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Krzysztofa Bosaka.

Pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej podpisało się łącznie 46 posłów z Konfederacji, PSL, Polski 2050, Kukiz’15, a także z koła Lewicy Demokratycznej. Tym samym, wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie.

– Trzeba próbować, tutaj naprawdę chodzi o dobro i byt wielu Polaków, traktowanie polskiego rolnictwa – powiedział Interii poseł Konfederacji Michał Urbaniak, pytany o to, czy marszałek Sejmu zajmie się wnioskiem. Zaznaczył, że w sprawę powołania Komisji Śledczej zaangażowane były również „najmniejsze koła, które są w Sejmie”. – Chodzi o to, by wyjaśnić kto i w jaki sposób umożliwiał, czy zarabiał nieuczciwie na polskich rolnikach. Tę sprawę trzeba wyjaśnić od początku do końca.

Jednak inny, niewymieniony z nazwiska polityk opozycji oświadczył, że nie wierzy w to, że wniosek zostanie poddany pod głosowanie.

Poseł Bosak napisał na Twitterze, że sprawę powołania komisji „próbowały zablokować kierownictwa trzech najliczniejszych klubów”. Chodzi najpewniej o PiS, KO i Lewicę.

🛑Mamy wniosek o komisję śledczą ws. afery zbożowej!🛑 Sprawę próbowały zablokować kierownictwa trzech najliczniejszych klubów, ale dzięki ponadpartyjnej współpracy poniższych klubów i kół dziś podczas głosowań udało się zebrać wymagane 46 głosów. Duży sukces i problem dla PiS! https://t.co/yf6ArEqGUb pic.twitter.com/S2YUhkhwby — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) April 14, 2023

Jak pisaliśmy, w piątek na antenie Radia Zet prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział powołanie w Sejmie specjalnego zespołu parlamentarnego ds. afery zbożowej, dotyczącej problemów związanych z masowym napływem do Polski ukraińskiego zboża. Miałby on zacząć prace już w poniedziałek. Zaznaczał, że tzw. afera zbożowa dotyczy nie tylko zboża importowanego z Ukrainy zboża, ale też jaj oraz „miodu technicznego”.

Lider PSL potwierdził też, że PSL podpisze się pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej ws. ukraińskiego zboża, choć przyznał, że nie wierzy w jej powstanie.

W piątek poseł PiS Marek Suski stwierdził, że za problemy z masowym napływem ukraińskiego zboża do Polski nie odpowiada rząd, ale prezydent Rosji i Bruksela.

Wcześniej nowy minister rolnictwa, Robert Telus mówił, że niskie ceny zboża w Polsce i innych krajach członkowskich UE to efekt napływu zboża rosyjskiego.

W czwartek Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował o powołaniu zespołu śledczego w sprawie oszustw przy imporcie zbóż z Ukrainy.

