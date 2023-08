Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy wezwał do negocjacji z Rosją i rozważenia możliwości ustępstw terytorialnych w celu zakończenia wojny.

Jak przekazał portal Politico, były prezydent Francji Nicolas Sarkozy mówi, że „dyplomacja, dyskusje i rozmowy” to „jedyne sposoby” rozwiązania wojny Rosji z Ukrainą.

W wywiadzie opublikowanym w środę we francuskim dzienniku Le Figaro Sarkozy przekonywał, że Europa powinna „doprecyzować swoją strategię” i szukać kompromisu z Rosją, zamiast realizować swój „dziwny pomysł” finansowania wojny bez jej prowadzenia.

„Bez kompromisu nic nie będzie możliwe i ryzykujemy, że w każdej chwili sytuacja się pogorszy. Ta beczka prochu może mieć przerażające konsekwencje” – powiedział.

Sarkozy potępił decyzję Władimira Putina o inwazji na Ukrainę jako „poważną porażkę”, ale podkreślił, że Rosja jest „sąsiadem Europy”. I pomimo nieporozumień we wspólnej historii „potrzebujemy ich, a oni nas” – dodał.

Sarkozy zdystansował się od stanowiska Macrona w sprawie Ukrainy, mówiąc, że wcześniejsza „intuicja Macrona była słuszna”, ale nie zastosował się do niej, częściowo „z powodu nacisków ze strony wschodnich Europejczyków”.

Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki skrytykował decyzję Macrona o pozostawieniu otwartych kanałów z Putinem i porównał jego próby do negocjacji z Hitlerem.

Sarkozy odrzucił także kandydaturę Ukrainy do członkostwa w UE i porównał ją do skazanej na niepowodzenie próby przystąpienia Turcji do Unii. „Sprzedajemy fałszywe obietnice, które nie zostaną dotrzymane” – powiedział. Poddał też w wątpliwość, czy Ukraina powinna dążyć do odzyskania Krymu.

Kresy.pl/Politico