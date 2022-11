Brytyjski wywiad: Rosjanie wycofywali się z Chersonia wcześniej niż podano

Ewakuacja rosyjskich sił z Chersonia zaczęła się prawdopodobnie już 22 października, znacznie wcześniej niż zostało to oficjalnie ogłoszone – podało brytyjskie ministerstwo obrony sobotę.

Brytyjski resort obrony przypomniał w sobotniej aktualizacji wywiadowczej, że 11 listopada rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło zakończenie wycofywania swoich wojsk z Chersonia. W komunikacie podkreślono, że nastąpiło to zaledwie dwa dni po jego ogłoszeniu. „Prawdopodobnie proces wycofywania rozpoczął się już 22 października 2022 roku, kiedy to zainstalowane w Chersoniu rosyjskie władze wezwały ludność cywilną do opuszczenia miasta. Istnieje realna możliwość, że rosyjski sprzęt wojskowy i żołnierze w strojach cywilnych ewakuowali się w ostatnich tygodniach razem z 80 tys. ewakuowanych cywilów, o których informowano” – napisano w komunikacie.

