Rzecznik Putina: Nawalny w każdej chwili może wrócić do Rosji

Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, który wcześniej został wypisany ze szpitala w Berlinie, może w każdej chwili wrócić do Rosji – powiedział w środę dziennikarzom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, przekazała agencja prasowa Tass.

Jak poinformowała w środę agencja prasowa Tass, rzecznik prasowy prezydenta Putina, Dmitrij Pieskow przekazał mediom, że Aleksiej Nawalny może wrócić do swojego kraju w każdej chwili. Wyraził również zadowolenia ze stanu zdrowia opozycjonisty.

„Jeśli stan pacjenta naprawdę się poprawia to wspaniale, życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia” – zapewnił rzecznik Kremla. „Jeśli chodzi o jego powrót do Moskwy, to jak każdy obywatel Rosji może to zrobić w każdej chwili”.

Pieskow zaznaczył jednak, że żadne oficjalne spotkania nie są planowane, „chyba że pacjent chce lub planuje w jakiś sposób podzielić się informacjami, które aktywnie udostępnia organom ścigania naszych kolegów z Niemiec i innych krajów”.

Jak poinformowaliśmy na naszym portalu, Aleksiej Nawalny został wypisany ze szpitala w Berlinie. Zdaniem niemieckich lekarzy możliwe, że całkowicie wyzdrowieje, choć jest za wcześnie na ocenę długoterminowych skutków zatrucia.

O fakcie wypisania Aleksieja Nawalnego poinformowała w środę rano klinika Charite w Berlinie, w której rosyjski opozycjonista przebywał przez ostatnich kilka tygodni po tym, jak w Rosji przeżył próbę otruci, według niemieckich specjalistów przy użyciu środka bojowego typu nowiczok.

Klinika w oświadczeniu napisała, że „stan pacjenta poprawił się na tyle, że został on wypisany ze stacjonarnej opieki szpitalnej”. Podstawą wypisania było to, że Nawalny „poczuł się lepiej” oraz jego obecny stan zdrowia. Zdaniem niemieckich lekarzy „całkowite wyzdrowienie jest możliwe”, ale na razie jest za wcześnie, „by ocenić potencjalne długoterminowe skutki jego ciężkiego zatrucia”.

Nawalny trafił do szpitala 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Stracił przytomność na pokładzie samolotu, który leciał z Tomska do Moskwy. Do Niemiec został przewieziony na żądanie rodziny.

W poniedziałek niemieckie media poinformowały, że rosyjska prokuratura generalna zwróciła się do ministerstwa sprawiedliwości Niemiec z wnioskiem o umożliwienie przesłuchania Aleksieja Nawalnego. Rosjanie poprosili też o informacje w sprawie aktualnego stanu zdrowia Aleksieja Nawalnego i czy możliwy jest jego udział w czynnościach śledczych. Rosyjską prokuraturę interesują szczegóły przygotowań wyjazdu Nawalnego do Nowosybirska i Tomska i chce zidentyfikować wszystkie osoby, które towarzyszyły mu w podróży.

Jak podano, postępowanie przygotowawcze dotyczące możliwego otrucia Nawalnego prowadzi policja transportowa w Tomsku. W Rosji nie wszczęto jednak sprawy karnej, gdyż zdaniem władz nie ma na to wystarczających dowodów. Zdaniem lekarzy ze szpitala w Omsku, którzy zajmowali się Nawalnym, nie można uznać, że padł on ofiarą otrucia.

Kresy.pl/Tass