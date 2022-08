Rozejm w Strefie Gazy już w niedzielę

Zbrojna eskalacja między Izraelem a palestyńskim Islamskim Dżihadem ma zostać wstrzymana już w niedzielę.

Niezależne źródła potwierdzają podaną przez nas wcześniej informacje. Zbrojna eskalacja w Strefie Gazy ma zostać wtrzymana jeszcze w niedzielę. Izrael i palestyński Islamski Dżihad zgodziły się na egipską propozycję rozejmu, podała agencja informacyjna Reutera. Rozejm ma wejść w życie o godz. 19 czasu miejscowego.

Podając tę informację Reuter powołała się na anonimowe źródło w Egipcie oraz wśród Palestyńczyków. Natomiast nie potwierdził jej rzecznik Islamskiego Dżihadu oświadczając jedynie, że organizacja jest w kontakcie z egipskimi mediatorami.

Przedstawiciele palestyńskiej administracji Strefy Gazy powiedzieli, że do tej pory zginęło 31 Palestyńczyków, co najmniej jedna trzecia z nich to cywile. Z kolei wystrzeliwane przez Islamski Dżihad rakiety sparaliżowały znaczną część południowego Izraela i zmusiły do zejścia do schronów mieszkańców miast, w tym Tel Awiwu i Aszkelonu, twierdzi brytyjska agencja.

W niedzielny poranek Islamski Dżihad rozszerzył swój ostrzał także w kierunku Jerozolimy, co określił jako odwet za zabicie przez Izrael dowódcy jego sił w południowej części Strefy Gazy Chalida Mansura.

W piątek siły zbrojne i policyjne Izraela ogłosiły operację „Breaking Dawn”. We wspólnym oświadczeniu premier Jair Lapid i minister obrony Benny Gantz powiedzieli, że Izrael „nie pozwoli organizacjom terrorystycznym na ustalanie agendy w miastach w pobliżu Strefy Gazy i na zagrażanie obywatelom Izraela”. Od tej pory trwają wzajemne ostrzały.

reuters.com/kresy.pl