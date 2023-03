Media: Węgry przeniosą swoją ambasadę w Izraelu do Jerozolimy

The Times of Israel informuje w piątek, że Węgry przeniosą w przyszłym miesiącu swoją ambasadę w Izraelu do Jerozolimy.

Według The Times of Israel, Węgry przeniosą w przyszłym miesiącu swoją ambasadę w Izraelu do Jerozolimy. Prezydent Węgier Katalin Novak powiedziała w piątek, że nie została jeszcze podjęta decyzja.

Według izraelskiej gazety posunięcie to będzie miało miejsce w związku z chęcią zademonstrowania poparcia premiera Węgier Viktora Orbana dla izraelskiego przywódcy Benjamina Netanjahu.

Uczyniłoby to Węgry pierwszym krajem Unii Europejskiej, który otworzyłby ambasadę w Jerozolimie, którą Izrael uważa za swoją stolicę, ale która nie jest uznawana za taką przez większość krajów i której status na mocy prawa międzynarodowego jest kwestionowany w oczekiwaniu na rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

„Czytałem też wiadomości w prasie” – powiedziała Novak podczas konferencji prasowej podczas wizyty w Pradze. „Na Węgrzech nie została jeszcze podjęta decyzja o przeniesieniu naszej ambasady w Izraelu”.

Rzecznik węgierskiego MSZ Mate Paczolay również nie potwierdził doniesień, ale powiedział, że ministerstwo będzie informować na bieżąco o wszelkich zmianach w ambasadzie we wszystkich przypadkach.

„Już lata temu przenieśliśmy dział handlowy naszej ambasady Izraela do Jerozolimy” – powiedział.

Rzecznik izraelskiego MSZ odmówił komentarza.

Netanjahu wrócił do władzy w listopadzie, Orban pogratulował mu po wyborze, mówiąc: „W trudnych czasach potrzebni są silni przywódcy”.

Kresy.pl/Times of Israel