Pierwsze izraelskie naloty na Strefę Gazy od czasu zawarcia rozejmu z Hamasem [+VIDEO]

Izraelskie lotnictwo zaatakowało cele Hamasu w Strefie Gazy, pierwszy raz od zawarcia rozejmu. Miała to być reakcja na wypuszczenie przez Palestyńczyków balonów zapalających. We wtorek we wschodniej Jerozolimie zorganizowano, z poparciem rządu, „Marsz flag” upamiętniający jej zajęcie przez Izrael. Akcja wywołała oburzenie wśród Palestyńczyków z uwagi na prowokacyjny charakter i wznoszenie antyarabskich haseł.

W środę nad ranem siły izraelskie przeprowadziły naloty na cele w Strefie Gazy. To pierwsze tego typu ataki Izraela od blisko miesiąca, czyli od czasu zawarcia 21 maja br. rozejmu z palestyńskim Hamasem.

Przeczytaj: Sukces Hamasu i porażka Izraela. To bilans ostatniej konfrontacji

Jak podano, Izrael zaatakował ośrodki Hamasu w samej Gazie i na południu, w rejonie miasta Chan Junis. Izraelska armia zaznaczyła, że jest przygotowana „na wszystkie scenariuszy”, w tym na wznowienie walk „w obliczu ciągłych aktów terrorystycznych wychodzących z Gazy”.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Według informacji strony izraelskich, zbombardowano obóz szkoleniowy Hamasu w Strefie Gazy.

Arson balloons were launched from Gaza into Israel yesterday, causing multiple fires. In response, IDF fighter jets struck Hamas military compounds last night, which were used as meeting sites for Hamas terror operatives.

Hamas will bear the consequences for its actions. pic.twitter.com/lYhqfx26fm

— Israel Defense Forces (@IDF) June 16, 2021