Rozbito grupę przestępczą, która porzuciła ponad 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów [+FOTO]

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Centralne Biuro Śledcze Policji wykryły 3 tys. transportów z nielegalnymi odpadami, porzuconymi przez ostatnie półtora roku na wynajętych posesjach. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów to ponad 350 mln zł. Zatrzymano 4 osoby, które tymczasowo aresztowano.

Śledztwo w omawianej sprawie prowadzą CBŚP i Prokuratura Okręgowa w Łodzi, we współpracy z łódzką KAS i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ). „Grupa przestępcza wystawiała dokumentację poświadczającą nieprawdę, związaną z transportem i utylizacją odpadów. Niebezpieczne odpady mogły zagrozić ludziom i zwierzętom oraz doprowadzić do skażenia gruntów i wód” – wskazano w czwartkowym komunikacie KAS. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów to ponad 350 mln zł. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane.

„Pracownicy WIOŚ sprawdzili dane zawarte w systemie obrotu odpadami, co ułatwiło dotarcie do firm mogących mieć związek z przestępczą działalnością. Z informacji uzyskanych przez KAS i CBŚP wynikało, że członkowie grupy zarejestrowali fikcyjne spółki. Do ich wykrycia KAS wykorzystała dane z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR)” – wskazano w komunikacie.

Przestępstwa polegały na fałszowaniu dokumentacji w ewidencji odpadów oraz pozorowaniu transportów niebezpiecznych odpadów. Za pośrednictwem podstawionych osób, grupa wynajmowała na terenie kilku województw nieruchomości i magazyny, na których porzucała niebezpieczne odpady.

„Tylko przez ostatnie półtora roku sprawcy wykonali ponad 3 tys. takich transportów. Ich łączna masa wyniosła ponad 68 tys. ton. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów to ponad 350 mln zł. KAS szacuje, że straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT to ok. 1,6 mln zł” – podkreśla KAS.

Zatrzymano 4 osoby, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełnienia przestępstw skarbowych oraz spowodowania zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Oskarżeni trafili do aresztu.

gov.pl / Kresy.pl