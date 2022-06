Rosyjskie złoża tylko dla rosyjskich wydobywców

Duma Państwowa przyjęła we wtorek ustawę wprowadzającą zakaz przyznawania zagranicznym firmom licencji na eksploatację złóż kopalin.

Zgodnie z obowiązującym obecnie w Rosji prawodawstwem złoża mogą eksploatować podmioty gospodarcze, obcokrajowcy i osoby prawne. Tymczasem projekt ustawy przyjęty we wtorek przez izbę niższą rosyjskiego parlamentu w trzecim czytaniu zakłada, że ​​eksploatować surowce kopalne będą mogły wyłącznie podmioty utworzone na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej oraz indywidualni przedsiębiorcy będący obywatelami Federacji Rosyjskiej, podała agencja Interfax.

Nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy państwowa agencja nadzorująca złoża powiadomi zagraniczne podmioty o konieczności przeniesienia prawa do eksploatacji działki na osobę prawną utworzoną zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej . Podmiot taki będzie miał 90 dni od czasu zawiadomienia na wykonanie zarządzenia agencji.

Ta sama ustawa przyznaje państwowej spółce Koleje Rosyjskie prawo do wykorzystywania działek gruntowych o znaczeniu lokalnym do wydobywania kopalin pospolitych (piasek, kamienie, tłuczeń kamienny) bez aukcji. Może to jednak robić wyłącznie do prac budowlanych przy infrastrukturze transportu kolejowego. Użytkownikami złóż takich kopalin będą mogły stawać się również firmy, z którymi monopolista zawarł umowę na budowę obiektów infrastruktury dla publicznego transportu kolejowego. Lista takich obiektów zostanie zatwierdzona przez rząd Federacji Rosyjskiej.

interfax.ru/kresy.pl