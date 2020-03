Rosyjski Sąd Konstytucyjny zaaprobował „wyzerowanie” prezydenckiego stażu Putina

Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej rozstrzygnął dziś kwestię uchwalonej niedawno przez Dumę Państwową poprawki do konstytucji umożliwiającej Władimirowi Putinowi ubieganie się o stanowisko głowy państwa w 2024 r.

Izba niższa rosyjskiego parlamentu włączyła do poprawek konstytucyjnych tę o „wyzerowaniu” stażu prezydenckiego Władimira Putina na ostatnim etapie prac na reformą konstytucyjną. Zgodnie z decyzją Dumy Państwowej wejście w życie znowelizowane konstytucji oznaczać będzie początek naliczania limitu dwóch kadencji na urzędzie prezydenckim od nowa dla każdego obywatela, który zajmie go w wyborach w 2024 r. Pozwoli to Władimirowi Putinowi wystartować w tych wyborach po okresie dwukadencyjnych rządów. On sam warunkiem swojej aprobaty dla tego rodzaju poprawki czynił właśnie akceptację Sądu Konstytucyjnego.

W poniedziałek Sąd Konstytucyjny uznał poprawkę za odpowiadającą dotychczasowym zapisom konstytucyjnym. Stwierdził jednak, że by poprawka weszła w życie musi ona zostać poparta przez naród w głosowaniu. Sąd nie użył jednak terminu referendum ogólnonarodowego, tak jak nie używają go władze Rosji, które wyznaczyły na 22 kwietnia termin „głosowania ogólnorosyjskiego”, który to termin nie występował wcześniej w rosyjskim prawodawstwie.

Jak stwierdził Sąd, w przypadku poprawki istnieje konieczności znalezienia balansu między zasadami demokracji – ludowładztwa to jest wolnego wyboru przez naród swoich reprezentantów sprawujących władzę oraz możliwości ograniczenia kadencji przez które władza ta jest sprawowana.

Sąd Konstytucyjny poparł i samą koncepcję „głosowania ogólnorosyjskiego”, które według niego oznacza „bezpośrednie wyrażenie woli narodowej”. Podkreślił też konstytucyjność poprawek dotyczących praw socjalnych oraz utwierdzających formułę małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety.

ria.ru/kresy.pl