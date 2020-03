Cała Unia Europejska zamyka granicę zewnętrzną [+VIDEO]

Liderzy państw Unii Europejskiej zadecydowali w poniedziałek o zamknięciu granicy zewnętrznej wspólnoty przed obywatelami państw trzecich.

W poniedziałkowy wieczór prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że przywódcy państw UE zgodzili się z postulatem zamknięcia jej granic dla obywateli państw trzecich. „Od jutrzejszego południa granice zewnętrzne Unii Europejskiej i strefy Schengen będą zamknięte” – słowa francuskiego prezydenta zacytował portal Politico. Jak powiedział w czasie swojego telewizyjnego wystąpienia Macron – „wszystkie podróże między krajami nie należącymi do Unii a Unią Europejską zostaną zawieszone na okres 30 dni”.

Wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała podjęcie takiej decyzji. Jak powiedziała Ursula von der Leyen „uważamy, że takie podróże powinny być ograniczone, aby nie rozprzestrzeniać wirusa w UE, ale też poza UE – powiedziała szefowa Komisji po telekonferencji państw G7”. Zakaz tego rodzaju podróży nie będzie jednak dotyczyć „obywateli UE wracających do domu, pracowników służby zdrowia, jak lekarze i pielęgniarki, ale również naukowców pracujących nad rozwiązaniem kryzysu” – podał portal wGospodarce.pl. Zakaz nie dotknie też „osób mających prawo do długoterminowego pobytu w UE, rodzin obywateli państw UE i dyplomatów”.

Von der Leyen zapowiadała pierwotnie, że decyzja w sprawie zamknięcia unijnych granic ma zostać podjęta formalnie przez przywódców dopiero we wtorek. Zakaz dotyczy zarówno transportu lądowego osób jak i transportu lotniczego. Nie dotyczy osób realizujących międzynarodowy transport towarów. Decyzja nie obejmuje też kwestii podróży między państwami członkowskimi, ta kwestia pozostaje w ramach kompetencji tych państw.

„Ten globalny kryzys ma poważny wpływ na ludzi, a także poważny wpływ na nasze gospodarki. Dziś na konferencji G7 przekazaliśmy bardzo jasne przesłanie, że trzymając się razem, pracując razem i koordynując nasze działania, jesteśmy w stanie przetrwać tę burzę” – powiedziała von der Leyen.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020