Rosyjskie konsorcjum otrzymało zgodę na testowanie łączności 5G

Testy systemu 5G będzie prowadzić w Rosji konsorcjum trzech spółek telekomunikacyjnych: Megafon, Rostielekom i Wympiełkom.

Konsorcjum Nowyje Cyfrowyje Rieszenija zwróciło się to władz o przyznanie częstotliwości na jakich mogłoby ono przeprowadzić testy systemu 5G. Jak podała w środę agencja informacyjna Interfax Państwowa Komisja do Spraw Częstotliwości Radiowych (GKRCz) przyznała konsorcjum prawo do przeprowadzenia testów w paśmie 4400-4990 MHz.

Dotychczas częstotliwości te były zarezerwowane dla Federalnej Agencji Transportu Lotniczego (Rosawiacyja), Państwowej Korporacji Działań Kosmicznych (Roskosmos) i Ministerstwa Obrony. Prawdo ich używania Nowyje Cyfrowyje Rieszenija otrzymało na dwa lata.

Konsorcjum trzech spółek składało jeszcze wniosek o przyznanie prawa do używania częstotliwości 4555-4630 i 4990-5000 MHz. Jednak GKRCz odmówiła tłumacząc, że także z nich korzystają „resorty siłowe”, jak napisał Interfax.

Wcześniej urząd odmówił Wympiełkomowi, Megafonowi oraz MTS prawa od używania częstotliwości 3,4-3,8 MGh dla testowania łączności 5G w sieci moskiewskiego metra. Zajmie się tym spółka NII Radio, która będzie testować w metrze działanie 5G na częstotliwości 6,7-6,8 MGh.

„Testy będą prowadzone na sprzęcie Huawei – to jedyna na świecie prototypowa stacja bazowa 5G do pracy w paśmie 6 GHz. Na razie będzie testowała charakterystykę funkcjonalną stacji bazowej i obszar zasięgu. Jeśli testy zakończą się sukcesem, to pasmo może stać się dobrą alternatywą dla niedostępnego w naszym kraju pasma 3,4-3,8 GHz.” – powiedział dyrektor generalny NII Radio Oleg Iwanow.

interfax.ru/kresy.pl