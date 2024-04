Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego przyczyną zniszczenia ważnej Elektrowni Trypolskiej było to, że obronie powietrznej skończyły się rakiety ziemia-powietrze. Zaznaczył, że bez pomocy USA Ukraina nie zdoła wygrać z Rosją.

W wywiadzie dla amerykańskiej stacji PBS prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że bez pomocy ze strony USA, Ukraina „nie będzie mieć żadnych szans na zwycięstwo” w wojnie z Rosją.

„Żeby pokonać wroga, musisz być od niego silniejszy” – powiedział Zełenski. W jego ocenie, pod względem pocisków artyleryjskich, Rosja dziesięciokrotnie przewyższa Ukrainę. „Czy możemy wytrzymać w takiej sytuacji? Nie możemy. W każdym razie, przy takich statystykach oni będą nas spychać do tyłu, dzień za dniem. Jeśli chcemy obronić to, co pozostaje pod naszą kontrolą, to wówczas powinniśmy osiągnąć proporcje 10 do 10”.

Jako przykład, ukraiński przywódca wymienił Trypolską Elektrownię Cieplną, zniszczoną przez Rosjan w ataku rakietowym 11 kwietnia br. Dostarczała ona prąd dla obwodu kijowskiego. Podkreślił, że przyczyną jej zniszczenia było to, że obronie powietrznej skończyły się rakiety ziemia-powietrze.

„Nadlatywało 11 rakiet. Pierwsze siedem zestrzeliliśmy, a kolejne cztery zniszczyły elektrownię. Czemu tak się stało? Bo nie została nam ani jedna rakieta. Skończyły nam się wszystkie rakiety, które miały chronić Trypolską Elektrownię” – powiedział Zełenski.

Ponadto, prezydent Ukrainy porównał sytuację swojego państwa i Izraela:

„Kiedy sojusznicy mówią, że nie mogą zapewnić nam określonej zdolności lub nie mogą zostać rozmieszczeni na Ukrainie z określoną siłą, ponieważ wyglądałoby to tak, jakby Ukraina wciągnęła NATO w wojnę, to chciałbym zadać pytanie: czy Izrael jest w NATO czy nie? Oto odpowiedź. Izrael nie jest członkiem Sojuszu. Ale państwa członkowskie NATO broniły Izraela, pokazały, że Izrael nie został pozostawiony sam sobie. To jest lekcja i odpowiedź dla wszystkich, którzy na różnych kontynentach twierdzą, że Ukraina należy pomagać bardzo ostrożnie, aby nie wciągnąć członków NATO w wojnę”.

Dodajmy, że elektrownia Trypolska była głównym producentem energii elektrycznej dla Kijowa i obwodu kijowskiego. Dostarczała prą również do obwodów żytomierskiego i czerkaskiego.

