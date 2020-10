Rosjanie przeprowadzili udany test pocisku hipersonicznego Cyrkon [+VIDEO]

We wtorek fregata rosyjskiej floty północnej wystrzeliła pocisk hipersoniczny Cyrkon, który przeleciał z prędkością powyżej 8 machów i trafił bezpośrednio do celu morskiego w odległości 450 kilometrów. Prezydent Rosji stwierdził, że było to wielkie wydarzenie dla całego kraju.

Jak poinformował szef rosyjskiego sztabu generalnego Walerij Gierasimow, we wtorek fregata floty północnej wystrzeliła pocisk hipersoniczny Cyrkon, który przeleciał z prędkością powyżej 8 machów i trafił bezpośrednio w morski cel w odległości 450 kilometrów, przekazała agencja prasowa Tass.

Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał pomyślny test pocisku hipersonicznego wielkim wydarzeniem dla całego kraju.

„Prace nad systemem Cyrkon i etap przeprowadzania udanych testów tego pocisku to ważne wydarzenie nie tylko dla sił zbrojnych, ale dla całej Rosji, całego kraju, ponieważ wyposażenie naszych sił zbrojnych – armii i floty – w zaawansowane systemy uzbrojenia, które w istocie nie mają rywali na świecie, z pewnością zapewniają naszemu państwu zdolność obronną na długie lata” – powiedział Putin na spotkaniu z szefem sztabu generalnego Walerym Gierasimowem.

Prezydent pochwalił „ogromny wysiłek naukowców, projektantów, pracowników i wojskowych. Nazwał test „dużym krokiem w kwestii wyposażania sił zbrojnych w zaawansowane systemy”.

„Pragnę wszystkim pogratulować tej pracy i jej wyników oraz wyrazić nadzieję, że w przyszłości wszyscy specjaliści zajmujący się przezbrajaniem rosyjskiej armii będą pracować równie efektywnie i wytrwale jak dotychczas” – dodał prezydent Federacji Rosyjskiej.

#Видео 6 октября 2020 г. из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составила более 8 Махов.Летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» будут продолжены. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота.Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным объектам на расстоянии свыше 1,5 тыс. километров.#Минобороны #ВМФ #АдмиралГоршков #ПускиРакет #Циркон #Испытания #ОружиеРоссии Publiée par Минобороны России sur Mercredi 7 octobre 2020

Wcześniej informowaliśmy też o modernizacji modułów w rosyjskich śmigłowcach. Agencja prasowa Tass podała, że firma Zaslon opracowała urządzenie, które pozwoli śmigłowcom bojowym Mi-28 korzystać z miniaturowych dronów i dronów samobójczych.

Moduł B8V10-UV firmy Zaslon ma różnić się od obecnych pod kilkoma względami. Liczbę wyrzutni można dostosować do każdego konkretnego zadania. Oferuje również instrumenty do programowania bron

„Wbudowane przyrządy przekazują informacje z systemu sterowania uzbrojeniem śmigłowca do ładunku użytecznego, czy to kontrolowanych pocisków detonacyjnych, pocisków kierowanych, minidronów czy dronów samobójców. Może też ładować baterię drona, przekazywać polecenie aktywacji i sterować dronem, aby wysłać go na zaprogramowaną misję”- podało źródło.

Kresy.pl/Tass