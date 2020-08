Rosjanie modernizują zakłady w celu uruchomienia linii montażowych myśliwca Su-57 piątej generacji

Fabryka Samolotów Komsomolsk nad Amurem modernizuje swoje możliwości produkcyjne, aby uruchomić ciągłą linię montażową najnowszych myśliwców Su-57 piątej generacji – poinformowała w środę agencja prasowa Tass.

„W Komsomolsku nad Amurem zdolności produkcyjne zostały zmodernizowane i przezbrojone, co pozwala nam z sukcesem i zgodnie z harmonogramem zrealizować plan zamówień obronnych. W ramach planu zamówień obronnych planujemy dostarczyć 76 samolotów Su-57 platformy do ministerstwa obrony do 2028 roku – poinformował szef zakładów Taraszenko.

Dyrektor naczelny zakładów pokazał ministrowi obrony ostatni warsztat montażowy, w którym trwają przygotowania do uruchomienia ciągłej linii montażowej myśliwców wielozadaniowych Su-57 piątej generacji. Minister obrony zapowiedział podczas spotkania roboczego z przedstawicielami przemysłu obronnego w środę, że resort podpisze dodatkowy kontrakt na dostawę myśliwców wielozadaniowych Su-35S do wojska.

United Aircraft Corporation podała, że ​​realizacja obu programów pozwoli przedsiębiorstwu na rosyjskim Dalekim Wschodzie wykorzystać swoje możliwości produkcyjne i utrzymać miejsca pracy dla ponad 10 000 pracowników. Rosyjskie Siły Powietrzno – Kosmiczne otrzymają do końca roku najnowsze myśliwce piątej generacji Su-57 i wojskowe samoloty transportowe Ił-76MD-90A – przekonywał w środę zastępca dowódcy sił powietrznych Siergiej Dronow.

„Przedsiębiorstwa zbrojeniowe dostarczają nowe samoloty dla sił powietrznych. W 2020 roku dostarczyły już samoloty bojowe Su-34 i Su-35S, szkoleniowe samoloty bojowe Jak-130 i L-410UVP-E20 oraz śmigłowce Mi-8 i Mi-28 w różnych modyfikacjach. Do końca tego roku planowana jest dostawa samolotów Ił-76MD-90A i Su-57 – powiedział.

Rosyjskie ministerstwo obrony podpisało kontrakt na 76 myśliwców Su-57 piątej generacji. Su-57 to myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, przeznaczony do niszczenia wszelkiego rodzaju celów powietrznych, naziemnych i morskich. Myśliwiec Su-57 charakteryzuje się technologią stealth z szerokim wykorzystaniem materiałów kompozytowych, jest zdolny do rozwijania ponaddźwiękowej prędkości przelotowej i jest wyposażony w najbardziej zaawansowany pokładowy sprzęt radioelektroniczny, w tym potężny komputer pokładowy, system radarowy i kilka innych innowacji, w szczególności uzbrojenie umieszczone wewnątrz kadłuba.

Su-57 po raz pierwszy wzbił się w powietrze 29 stycznia 2010 roku. W porównaniu do swoich poprzedników Su-57 łączy w sobie funkcje samolotu szturmowego i myśliwca, a jednocześnie wykorzystuje materiały kompozytowe i innowacyjne technologie. Uzbrojenie samolotu będzie obejmowało w szczególności pociski hipersoniczne. Myśliwiec piątej generacji przeszedł pomyślnie testy bojowe w Syrii.

