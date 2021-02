Rosja zaprzecza twierdzeniom premiera Armenii ws. użycia systemów Iskander podczas konfliktu w Górskim Karabachu

Rosyjskie ministerstwo obrony zaprzecza słowom premiera Armenii na temat użycia przez stronę armeńską taktycznych systemów rakiet balistycznych Iskander podczas konfliktu w Górskim Karabachu.

We wtorek wieczorem premier Armenii, Nikol Paszynian w wywiadzie dla portalu 1in.am skomentował wypowiedź byłego prezydenta kraju, Serża Sarkisjana, który powiedział, że strona armeńska powinna była użyć taktycznych systemów rakietowych Iskander w pierwszych dniach konfliktu z Azerbejdżanem w Górskim Karabachu. Paszynian wezwał Sarkisjana do odpowiedzi, dlaczego w takim razie „wystrzelone rakiety Iskander nie wybuchały lub eksplodowały tylko w 10 proc.”.

W czwartek do wypowiedzi Paszyniana odniosło się z kolei oficjalnie rosyjskie ministerstwo obrony, twierdząc, że Iskandery nie były używane podczas konfliktu azersko-ormiańskiego. Zaznaczono, że słowa premiera Armenii odbiera „ze zdziwieniem i zaskoczeniem”.

„Według obiektywnych i wiarygodnych danych potwierdzonych przez system monitorujący, żaden z systemów rakietowych tego typu nie został użyty podczas konfliktu w Górskim Karabachu” – oświadczyło rosyjskie ministerstwo obrony. Podkreślono też, że cały zapas tych rakiet przechowywany jest w magazynach armeńskich sił zbrojnych.

„Wszystko wskazuje na to, że premier Republiki Armenii, pan Nikol Paszynian, został wprowadzony w błąd i w rezultacie, wykorzystał niedokładne informacje” – twierdzi ministerstwo obrony Rosji. Zaznaczyło też, że system Iskander z powodzeniem wykorzystywano podczas konfliktu w Syrii.

Również eksperci wojskowi twierdzili, że Iskandery nie były używane podczas konfliktu w Górskim Karabachu.

W piątek sprawę skomentował także prezydent Azerbejdżanu, Ilham Alijew. On również twierdził, że strona azerbejdżańska nie odnotowała użycia systemów rakietowych Iskander w czasie konfliktu.

„Nie widzieliśmy odpalenia rakiety Iskander” – powiedział Alijew. Dodał, że po wypowiedzi Paszyniana sprawdzono to jeszcze raz, ale potwierdzono, że nic takiego nie odnotowano. „To po prostu kolejna gafa, publicznie było już takich dużo”.

Alijew powiedział też, że swego czasu proponował Rosji zabranie systemów Iskander z powrotem oraz, żeby Moskwa „przestała darmowo dostarczać broń” Armenii.

Przypomnijmy, że w listopadzie ub. roku, na kilka godzin przed ogłoszeniem zawarcia porozumienia ws. zawieszenia broni w Górskim Karabachu, w sieci pojawiło się nagranie, które miało przedstawiać użycie bojowe systemów Iskander przez Armenię przeciwko stronie azerskiej.

Nie było jednak jasne, kiedy nagrano użycie systemu Iskander. Zdaniem komentatorów, mimo słabej jakości nagrania raczej jest to jednak ten rodzaj broni, a nie inne systemy rakietowe, jak np. Toczka, którymi dysponuje Armenia. Dodajmy, że odpalanie kolejnych rakiet wywoływało żywiołowy entuzjazm obecnych na miejscu żołnierzy.

Serwis The Drive-War Zone, który opisał sprawę użycia rakiet systemu Iskander już 9 listopada zwrócił uwagę, że byłaby to „duża eskalacja konfliktu” ze strony armeńskiej, gdyby nie to, że miało to miejsce niedługo przed podpisaniem porozumienia o zawieszeniu broni.

Zobacz: Media: Armenia użyła systemów Iskander przeciwko siłom Azerbejdżanu [+VIDEO]

Armenia już wcześniej wykorzystywała przeciwko siłom azerskim systemy rakietowe Toczka i Skud, ale mimo gróźb wstrzymywała się z użyciem Iskanderów, które pozyskała od Rosji w 2016 roku. Jest zarazem jedynym jak dotąd krajem, który kupił wersję eksportową tego systemu, Iskander-E, wykorzystującą pociski 9M720-E. W porównaniu z systemami pozostającymi na wyposażeniu wojsk rosyjskich mają one zredukowany zasięg, do około 280 km.

Tass / Interfax / Kresy.pl