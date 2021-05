Rosja: Strzelanina w szkole w Kazaniu. Co najmniej 11 zabitych [+VIDEO/+FOTO]

W gimnazjum w Kazaniu, głównym mieście republiki Tatarstanu, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, doszło we wtorek do strzelaniny – podały lokalne media. Co najmniej jedenaście osób nie żyje (większość ofiar to uczniowie oraz nauczycielka i ochroniarz). Zdaniem mediów było dwóch sprawców. Siły bezpieczeństwa przeprowadziły szturm na budynek szkoły. Były uczeń – 19-latek – został zatrzymany. Drugi napastnik został zabity.

Strzelanina miała miejsce w gimnazjum w Kazaniu. Jeden napastnik został zatrzymany (19 -letni były uczeń szkoły). Drugi został zabity w czasie szturmu sił bezpieczeństwa na budynek szkoły. Media podawały również, że w szkole doszło też do wybuchu. W wyniku zdarzeń nie żyje co najmniej 11 osób – podaje „Izwiestia”.

Na miejsce zdarzenia wysłano 21 karetek. Pojawili się tam również prezydent Tatarstanu Rustam Minnikhanov, minister zdrowia Republiki Marat Sadykow i prokurator regionu Ildus Nafikov .

Początkowo wzmocniono środki bezpieczeństwa we wszystkich placówkach oświatowych w mieście – podkreśla „Ria Novosti”. Następnie zajęcia we wszystkich szkołach w Kazaniu zostały odwołane.

Media podawały również, że w szkole doszło do wybuchu.

Opublikowane w sieci nagrania pokazują, że z okien budynku wyskakiwali ludzie.

⚡️DISTRESSING FOOTAGE. Children jump from the windows of their school in Kazan, as a shooter reportedly rampaged through their building.

At least 11 dead – two children died after jumping from a window.

The second shooter is reportedly dead. pic.twitter.com/kzoFsSJVYl

— ivan (@ivan8848) May 11, 2021