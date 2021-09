Strzelanina w Mińsku – zginęli funkcjonariusz KGB i pracownik IT [+VIDEO/+18]

Podczas siłowego wejścia do jednego z mieszkań w Mińsku doszło do wymiany ognia pomiędzy funkcjonariuszami białoruskiego KGB i mieszkańcem lokalu. W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby.

Białoruskie państwowe media podały we wtorek, powołując się na komunikat Komitetu Śledczego, że w jednym z mieszkań w Mińsku podczas czynności dokonywanych przez funkcjonariuszy „szczególnie niebezpieczny przestępca” otworzył ogień z broni palnej.

W rezultacie incydentu funkcjonariusz KGB Białorusi został śmiertelnie ranny. Pozostali funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem i uzbrojony mieszkaniec lokalu został zabity.

Białoruskie państwowe media opublikowały nagranie strzelaniny. Z nagrania wynika, że incydent był filmowany zarówno przez funkcjonariuszy jak i mężczyznę przebywającego w mieszkaniu, który był uzbrojony w strzelbę. Na filmie widać, jak nieumundurowani ludzie podający się za milicjantów wzywają lokatorów (oprócz mężczyzny w mieszkaniu była kobieta) do otwarcia. Gdy to nie nastąpiło, wyłamują drzwi i wchodzą do lokalu. Wówczas dochodzi do wymiany ognia.

Opozycyjny białoruski portal Nasza Niwa podaje, że do strzelaniny doszło na ulicy Jakubowskiego 29 w Mińsku a zabitym lokatorem jest 32-letni Andriej Zielcer, pracownik jednej z firm IT (został on na filmie rozpoznany przez znajomych). Nalot na jego mieszkanie miał związek ze sprawą karną dotyczącą „terroryzmu”, co może sugerować związki Zielcera z działalnością opozycyjną.

Kresy.pl / belta.by / nashaniva.com