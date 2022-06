Rosja „skrajnie zaniepokojona” zapowiedziami USA dot. wysłania Ukrainie kolejnych systemów HIMARS

Rosyjski ambasador w USA wyraził „skrajne zaniepokojenie” w związku z zapowiedziami Pentagonu, dotyczącymi planów wysłania na Ukrainę kolejnych systemów artylerii rakietowej HIMARS.

Ambasador Rosji w Waszyngtonie, Anatolij Antonow, odniósł się do wypowiedzi wysokiego rangą urzędnika Pentagonu, który powiedział, że że obiecane dotąd Ukraińcom cztery egzemplarze wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS to tylko początkowa transza. Zdaniem dyplomaty, takie deklaracje są odbierane przez Moskwę z wielkim zaniepokojeniem.

„Fakt, że wysoki rangą urzędnik Pentagonu widzi możliwość zwiększenia dostaw systemów [artyleryjskich – red.] dalekiego zasięgu wywołuje skrajne zaniepokojenie. Ta uwaga może być postrzegana jako intencja Waszyngtonu do pójścia w kierunku dalszej eskalacji. To tylko potwierdza, że Amerykanie nie zamierzają dostrzec pokojowego rozwiązania” – powiedział we wtorek Antonow, cytowany w środę przez rosyjską agencję Tass.

„Nic dziwnego, że uwagi tego urzędnika pojawiły się przed kolejnym spotkaniem USA i ich sojuszników w celu omówienia wsparcia militarnego dla Ukrainy” – dodał rosyjski ambasador. „Najwyraźniej w ten sposób administracja wmawia swoim współpracownikom, że nie ma alternatywy dla drogi zaopatrywania reżimu kijowskiego w większą ilość broni”.

Zdaniem rosyjskiego dyplomaty, USA są „tak zaślepione ideą pokonania Rosji na polu bitwy rękami Ukraińców, że wolą nie zauważać tego, jak nacjonaliści [ukraińscy – red.] przy pomocy zachodniej artylerii rozprawiają się z mieszkańcami Doniecka”. Według Antonowa, w wyniku „wielodniowego ostrzału” tego miasta przez Ukraińców giną cywile, a pociski trafiają m.in. w szpitalny oddział położniczy. Twierdzi, że strona ukraińska może wykorzystać takie systemy jak HIMARS do ataku na miasta i obiekty cywilne na terenach kontrolowanych przez separatystów.

Jak pisaliśmy, podczas konferencji amerykańskiego think tanku Center for the New American Security (CNAS), Colin Kahl, podsekretarz ds. politycznych w departamencie obrony USA, odniósł się m.in. do sytuacji na froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przyznał też, Rosjanie mają nad Ukraińcami wyraźną przewagę pod względem artylerii. Wynika to m.in. z tego, że Ukraińcom kończy się amunicja, głównie kalibru 152 mm, do ich posowieckich systemów artyleryjskich. Urzędnik Pentagonu zaznaczył, że w związku z tym dokonuje się zmiana uzbrojenia sił ukraińskich na standard natowski, czyli na systemy kal. 155 mm.

Kahl zaznaczył zarazem, że ukraińscy żołnierze kończą szkolić się w obsłudze systemów HIMARS, które „wkrótce wejdą do walki”. Zapowiedział też ogólnie, że USA wyślą na Ukrainę kolejne systemy artylerii rakietowej.

Jak pisaliśmy, 1 czerwca br. podsekretarz obrony USA, Colin Kahl, podał szczegóły dotyczącego nowego pakietu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 700 mln dol. Poinformował, że Ukraina otrzyma cztery systemy artylerii rakietowej, w postaci lekkich wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet na podwoziu kołowym HIMARS. Zaznaczył, że systemy te znajdują się już w Europie. Ukraińscy żołnierze przejdą 3-tygodniowe szkolenie w zakresie ich obsługi, po czym zostaną przerzucone na Ukrainę.

Kahl zaznaczył przy tym, że systemy HIMARS, które trafią do ukraińskich żołnierzy, nie będą wyposażone w rakiety dalekiego zasięgu, lecz tylko w pociski rakietowe o maksymalnym zasięgu 70 km. Powiedział też, że strona ukraińska obiecała, że nie będzie ich używać do atakowania celów na rosyjskim terytorium. Zdaniem strony amerykańskiej, rakiety średniego zasięgu wystarczą ukraińskiej armii i nie potrzebuje ona systemów o zasięgu setek kilometrów. Zaznaczył, że 70 km to i tak dwa razy więcej, niż wynosi zasięg obecnie używanych przez Ukraińców haubic.

Później rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że wyśle na Ukrainę wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet M270 na podwoziu gąsienicowym, z rakietami o zasięgu do 80 km. Sprawa została skoordynowana z decyzją USA o wysłaniu Ukraińcom systemów HIMARS.

TASS / Kresy.pl