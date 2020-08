Rosja pomoże Syrii w budowie repliki Hagii Sophii, która będzie działać jako katedra prawosławna

Rosja pomoże Syrii w budowie repliki świątyni Hagia Sophia, która będzie działać jako katedra prawosławna – przekazał rosyjski deputowany Witalij Milonow. Decyzja podjęta została po przemienieniu w zeszłym miesiącu przez Turcję oryginalnej świątyni w meczet.

Konwersja wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO świątyni (w momencie konwersji muzuem) wywołała protesty na całym świecie. Przywódcy polityczni i religijni podnosili, że budowla ta była ważnym symbolem międzywyznaniowej jedności.

Rosja zapewni finansowanie miniaturowej świątyni Hagia Sophia w prowincji Hama w zachodniej Syrii, aby pokazać znaczenie „pokojowego dialogu” między wyznaniami – powiedział konserwatywny deputowany Witalij Milonow.

Syria, w przeciwieństwie do Turcji, jest krajem, który wyraźnie pokazuje możliwość pokojowego i pozytywnego dialogu międzywyznaniowego – powiedział Milonow państwowej agencji informacyjnej RIA Novosti w drugiej połowie lipca – Prezydent Bashar al-Assad nigdy nie przeniósłby katedry z jednej denominacji do drugiej.

Przygotowania do budowy w mieście Al-Suqaylabiyah w prowincji Hama rozpoczną się w sierpniu, poinformował we wtorek libański serwis informacyjny Al-Modon.

Projekt jest podobno pomysłem proreżimowego przywódcy milicji Nabeula Al-Abdullaha. Abdullah przedstawił swoje plany rosyjskiej armii po uzyskaniu zgody metropolity greckiego kościoła prawosławnego w Hama, poinformował Al-Modon.

Myślę, że cała Rosja będzie chciała pomóc. Będzie to naprawdę przełomowe wydarzenie dla wszystkich prawosławnych; Jestem pewien, że każdy prawosławny chrześcijanin chce, aby jego imię zostało wyryte przynajmniej w kamieniu lub cegle nowej świątyni Hagia Sophia – powiedział Milonov.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Moskwa popiera ten projekt jako część wysiłków uzasadniających jej interwencję wojskową w Syrii, podkreślając powiązania między ludnością prawosławnych chrześcijan w rozdartym wojną kraju a Rosją, powiedzieli Al-Modon syryjscy działacze opozycji. Rosja, zagorzały sojusznik Assada, jest zaangażowana w konflikt w Syrii od 2015 roku.

Miejsce nowej katedry jest podobno położone kilka kilometrów od baz armii tureckiej w Hama.

Jak pisaliśmy, decyzją tureckiego sądu najwyższego sprzed dwóch tygodni, przekształcenie w 1934 roku dawnej świątyni chrześcijańskiej, a później meczetu, w muzeum, było niezgodne z prawem i budynek ma ponownie zostać otwarty dla kultu muzułmańskiego. Odpowiedni dekret w tej sprawie wydał wydał prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogana, ogłaszając, że świątynia zostanie otwarta dla muzułmańskiego kultu w 24 lipca, a zainaugurują to piątkowe modły.

Jak informowaliśmy, w miniony piątek ogromne tłumy zgromadziły się na pierwszych od prawie 90 lat muzułmańskich modlitwach w świątyni Hagia Sophia w Stambule. Dołączył do nich prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan dołączył w piątek. Tym samym ta dawna świątynia chrześcijańska, a ostatnio muzeum, stała się ponownie meczetem. Prezydent przeczytał recytację Koranu, po czym Ali Erbas, islamski duchowny a zarazem turecki minister ds. religii, przemówił do wiernych. „Tęsknota naszego narodu, która przerodziła się w boleść, kończy się dzisiaj” – powiedział Erbas z ambony, trzymając w ręku miecz. Podczas modlitw śpiewano antychrześcijańskie sury.

Zdaniem części ekspertów i komentatorów, działania strony tureckiej są też spowodowane potrzebą zdecydowanego zamanifestowania suwerenności narodowej i gotowości do twardych posunięć, w związku z sytuacją międzynarodową, w tym pogorszenia stosunków m.in. z UE, a także Grecją czy Francją. O przywrócenie meczetu w Hagii Sophii zabiegali też od dłuższego konserwatywni muzułmanie w Turcji i za granicą. Zdaniem krytyków Erdogana, jego celem jest jednak pobudzenie wyborców nastawionych nacjonalistycznie i przywiązujących wagę do spraw religijnych, celem poprawy własnych notowań.

Przeciwko zamianie budowli w meczet wypowiedziały się m.in. Ojciec Święty, władze USA i rosyjska Cerkiew. W USA episkopat zaapelował, by piątek stał się dniem żałobnej modlitwy. Biskup płocki Piotr Libera zwrócił się do kapłanów, aby dziś we wszystkich kościołach diecezji zabiły dzwony na znak żałoby. Ponadto, flagi kościelne mają zostać opuszczone do połowy masztów.

Ukończony w 537 roku kościół był główną katedrą świata chrześcijańskiego, przez 900 lat największą na świecie. W 1453 roku po zajęciu Konstantynopola przez Osmanów został zamieniony na meczet. W 1934 roku Hagia Sophia została przekształcona w muzeum dzięki świeckiemu założycielowi nowej republiki tureckiej, Kemalowi Ataturkowi. Hagia Sophia jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak zapewniał rzecznik prezydenta Turcji, Ibrahim Kalin, cały obiekt może być meczetem otwartym dla zwiedzających, analogicznie jak np. katedra Notre Dame.

Kresy.pl