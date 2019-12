Turcy ostrzelali pozycje syryjskiej armii

Turecka artyleria ostrzelała pozycje Syryjskiej Armii Arabskiej w północnej części prowincji Rakka położonej przy granicy Turcji.

Portal Al Masdar News twierdzi, że w niedzielę Turcy dokonali „ciężkiego ataku” pozycji syryjskich oddziałów rządowych w pobliżu miejscowości Al-Fatseh w pobliżu miasta Ajn Issa. Miało dojść do wystrzelenia „kilku” pocisków w kierunku syryjskich żołnierzy. W efekcie zginęło kilku z nich. Zniszczone zostały dwa pojazdy wojskowe. Informacje te potwierdził także portal Syria.liveuamap.com. Ten drugi twierdzi, że na przedmieściach samego Ajn Issa doszło do walk między oddziałami syryjskimi a protureckimi bojówkami. Doszło tam między innymi do obustronnej wymiany ognia artyleryjskiego.

Ajn Issa zajmuje się na peryferiach strefy tureckiej okupacji ustanowionej przez turecką armię w pasie 30 km od granicy państwowej w syryjskich prowincjach Rakka i Hasaka. Turcy opanowali ją w toku październikowej ofensywy przeciwko miejscowym Kurdom, uzgodnionej z Waszyngtonem i Moskwą. W strefie tej wykorzystują do działań bojowych ugrupowania złożone z miejscowych Arabów i Turkmenów, którzy kolaborują z Ankarą. Turcy zasiedlają także te tereny, opuszczone w październiku przez znaczną liczbę kurdyjskich mieszkańców, migrantami z innych części Syrii, którzy w czasie wojny trwającej od 2011 r. przemieścili się na terytorium państwowe Turcji. Zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi Turcy powinni przestrzegać tam zawieszenia broni.

Turecki atak może mieć także związek z ofensywą syryjskich sił rządowych na ostatnią prowincję opanowaną w większości przez islamistycznych rebeliantów – Idlib. Cała koalicja ich ugrupowań została przez Turków skupiona w tak zwaną Syryjską Armię Narodową (SNA), która korzysta z materiałowego, politycznego i strategicznego wsparcia Ankary. Al Masdar News twierdzi, że syryjski sztab przerzucił do prowincji Aleppo graniczącej z regionem Idlib nowe siły – 42. Brygadę 4. Dywizji Pancernej Syryjskiej Armii Arabskiej. Oznacza to, że siły rządowe do ofensywy na Idlib od południa mogą teraz dodać atak z kierunku wschodniego. Syria.liveuamap.com informuje, że w ostatnich dwóch dniach na tym kierunku doszło już do potyczek między armią a islamistami pod miejscowościami Dżazaria i Zammar oraz Khulsa.

almasdarnews.com/syria.liveuamap.com/kresy.pl