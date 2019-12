Nowy szef Ukraińskiego IPN uważa, że na Wołyniu nie było ludobójstwa

„Mówienie o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach to nieporozumienie” – powiedział w wywiadzie nowy szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Anton Drobowycz.

Drobowycz udzielił wywiadu portalowi Polukr.net. Powiedział on temu portalowi, że dialog w kwestiach historycznych z Polską powinien być oparty na „poszanowaniu ludzkiej godności i praw człowieka” i prawdzie historycznej. „Jeśli ludzi zginęli lub zostali zabici, to powinni zostać pochowani. Niedopuszczalną jest sytuacja, gdy na mogiłach rośnie trawa” – powiedział szef UIPN.

Dziennikarz portalu przypomniał o uchwale polskiego Sejmu z 2016 r. roku w której działalność OUN-UPA wobec ludności polskiej na Kresach Południowo-Zachodnich została uznana za ludobójstwo. „Mowa o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach to nieporozumienie. Od takie uogólnionego podejścia nie ma korzyści ani dla Polaków ani dla Ukraińców. Należy ocenić poszczególne akty przemocy, jeśli uznamy, że jest tendencja sumaryczna, to można będzie je wspólnie oceniać” – stwierdził Drobowycz. Jak uznał – „Jeśli dojdziemy do wniosku, że ukraińskie oddziały dokonywały ataków na Polaków, a potem miały miejsce działania realizowane przez stronę polską wobec ludności ukraińskiej – i w obu wypadkach miały miejsce ataki na ludność cywilną, to należy zidentyfikować winnych i ofiary po obu stronach. Nie może być tak, że zbrodnie popełniały obie strony, a winna jest tylko jedna”.

Mimo tego rodzaju poglądów Drobycz uznał, że Ukraińcy są „z Polakami po tej samej stronie barykady w walce o godność i sprawiedliwość”. Drobycz zaznaczył przy tym, że nie chce nazywać wydarzeń na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej z lat 40 XX wieku „wojną polsko-ukraińską” i sugerował, że wymagają ona dalszych badań zanim zostaną przedstawione ich oceny. Deklarował też chęć rozwiązywanie problemów na drodze dialogu ze stroną polską

Drobycz wprowadził także, jak wielu ukraińskich polityków, wątek rosyjski mówiąc, iż jest „trzecia strona, która chce, abyśmy ze sobą sprzeczali się o historię”.

Anton Drobowycz został wybrany przez nowe władze Ukrainy na szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej 4 grudnia bieżącego roku. Zastąpił na tym stanowisku znanego gloryfikatora OUN-UPA, wywodzącego się z kręgów ukraińskich nacjonalistów Wołodymyra Wiatrowycza. Pytany o osoby przywódców tych organizacji Banderę i Szuchewycza Drobycz mówił już – „Władze centralne nie powinny mówić krajowi, kto jest naszym bohaterem. Decydują o tym obywatele Ukrainy”.

polukr.net/kresy.pl