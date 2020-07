Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo nie chce żeby Hagia Sophia stała się znów meczetem

Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo zaapelował w środę do tureckich władz aby pozostawiły dawną bizantyjska katedrę Hagia Sophia jako muzeum – poinformowała Agencja Prasowa Reuters.

Jak poinformowała w środę Agencja Prasowa Reuters na dzień przed wyrokiem sądu, który może utorować drogę do wniosków o przekształcenie słynnej świątyni Hagia Sophia z powrotem w meczet, Sekretarz Stanu w administracji Donalda Trumpa zaapelował o pozostawieniu bazyliki ze statusem muzeum.

W oświadczeniu Pompeo pochwalił rząd turecki za utrzymanie budynku „w wyjątkowy sposób” jako muzeum, ale powiedział, że zmiana jego statusu zmniejszy jego dziedzictwo.

„Wzywamy rząd Turcji do dalszego utrzymywania świątyni Hagia Sophia jako muzeum, jako przykładu jej zaangażowania w poszanowanie tradycji religijnych i różnorodnej historii, które przyczyniły się do powstania Republiki Turcji, oraz zapewnienia, aby była ona dostępna dla wszystkich” – poinformował Pompeo.

We urge the Government of Turkey to continue to maintain the Hagia Sophia as a museum, as an exemplar of its commitment to respect Turkey’s diverse faith traditions and history, and to ensure it remains accessible to all.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 1, 2020