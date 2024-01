Rosja nie chce rozmów z USA o kontroli zbrojeń

Moskwa uważa, że do negocjacji ws. kontroli zbrojeń nie może dojść ze względu na wsparcie, jakiego USA udzielają Ukrainie.

Agencja Reuters poinformowała, że w czwartek Rosja oficjalnie odrzuciła propozycję rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kontroli zbrojeń.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, że USA zaproponowały Rosji oddzielenie kwestii Ukrainy od rozmów w sprawie kontroli zbrojeń obu mocarstw. Jednak jego zdaniem taka koncepcja jest nie do przyjęcia ze względu na poparcie, jakiego Zachód udziela Ukrainie. Oskarżył też Zachód o prowadzenie „wojny hybrydowej” przeciwko Rosji.

Jednocześnie, rosyjski minister nie wykluczył możliwości przyszłych rozmów w tej kwestii. „Nie widzimy najmniejszego zainteresowania ze strony Stanów Zjednoczonych ani NATO rozwiązaniem konfliktu ukraińskiego i wysłuchaniem obaw Rosji” – powiedział Ławrow na konferencji prasowej.

„Nie odrzucamy tego pomysłu na przyszłość, ale uzależniamy tę możliwość od porzucenia przez Zachód polityki podważania i braku poszanowania interesów Rosji” – zaznaczył szef rosyjskiej dyplomacji.

Reuters podaje też, że dyrektor ds. kontroli zbrojeń w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu Pranay Vaddi uważa, że Rosja może zmienić zdanie w tej sprawie w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia traktatu Nowy START. Nastąpi to w lutym 2026 r. Zastrzegł jednak, że nie ma na to żadnych gwarancji i trzeba „wierzyć Rosji na słowo”. Stąd można mieć „pewne wątpliwości” co do chęci Moskwy do podjęcia rozmów o kontynuacji traktatu.

Z końcem lutego 2023 roku rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, która oficjalnie zawiesza udział Rosji w dwustronnym traktacie z USA w sprawie środków zmierzających do dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych (New START). Zgodnie z treścią ustawy, traktat New START został zawieszony, przy czym decyzja o powrocie Rosji do porozumienia może zostać podjęta przez jej prezydenta. Zgodnie z rosyjskim prawem, przywódca Rosji, w sytuacjach wymagających pilnego działania, ma prawo wstrzymać działanie jakiegokolwiek traktatu międzynarodowego. Taka decyzja wymaga poinformowania rosyjskiego parlamentu oraz przyjęcia przez niego odpowiedniej ustawy.

Traktat New START, podpisany 8 kwietnia 2010 roku i ratyfikowany 5 lutego 2011 r., od lutego 2018 roku ogranicza liczbę amerykańskich i rosyjskich głowic nuklearnych do 1550, a liczbę rozmieszczonych środków ich przenoszenia (w tym międzykontynentalnych pocisków balistycznych, pocisków balistycznych wystrzelanych z okrętów podwodnych i bombowców) do 700. Łączna liczba takich środków, rozmieszczonych i nierozmieszczonych, nie może przekraczać 800. Umowa zezwala również stronom na przeprowadzenie 18 kontroli przestrzegania traktatu w ciągu roku.

Pierwotnie traktat miał wygasnąć z dniem 5 lutego 2021 roku. Jednak, jak pisaliśmy, z inicjatywą przedłużenia New START wystąpił nowy prezydent USA Joe Biden podczas swojej pierwszej rozmowy telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. 3 lutego 2021 roku Traktat New START o redukcji i ograniczeniu zbrojeń strategicznych pomiędzy USA a Rosją został przedłużony o 5 lat.

Sytuacja zmieniła się po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W sierpniu 2022 roku władze Rosji ogłosiły, że czasowo nie będą realizowały postanowienia traktatu o dalszej redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych (New START). Rosjanie zapowiedzieli, że nie będą wpuszczać inspekcji w ramach traktatu. Moskwa twierdziła, że została do tego zmuszona w związku z nakładaniem na Rosję kolejnych zachodnich sankcji.

Reuters / bankier.pl / Kresy.pl